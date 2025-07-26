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「台灣有全世界最好吃高麗菜」意外掀話題！大票嗨：這麼會種

▲高麗菜近期產量大增，零售價每斤不到20元。（圖／記者楊惠琪攝）

▲Threads上熱論台灣高麗菜。（圖／記者楊惠琪攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

反共護台聯盟日前在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，有海外青年在台上宣講時，喊出要回台灣罷免的其中一個理由，是因為台灣是一個有全世界最好吃高麗菜的地方，這句話意外引發話題。Threads上就有不少人吐槽這句話，但也有許多人認真有感，「台灣高麗菜絕對世界排有名」、「自己種過幾個品種，即使海拔不高，但也是什麼季節都好吃。」

有網友在Threads上引述「台灣是一個有全世界最好吃高麗菜的地方。」貼文引爆共鳴，「這是真的，回家吃高麗菜真的甜脆到哭出來，國外吃起來像紙板一樣」、「台灣高麗菜好好吃，歐洲的簡直讓人以為是食物模型，刀子從中間一刀砍下去就卡在裡面了，差點拔不出來，然後煮半小時也不會軟，好過分」、「一萬個同意！國外的高麗菜只是『長得像』高麗菜啊啊啊啊！」

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還有人分享，自己參加在越南語培訓課程時，老師說來台灣旅遊的越南人看到餐廳出炒高麗菜都不吃，覺得高麗菜那麼難吃的東西，怎麼還拿來當一道菜？都要特別跟解釋台灣的高麗菜跟越南是不一樣的，他們才會試吃看看，「結果一吃就驚為天人」。

另一位網友也分享，他有個來台灣二十幾年的加拿大朋友，曾經說「小時候只要餐桌上出現高麗菜，就會覺得是不是做錯事了，為什麼媽媽要用這道菜懲罰我？」直到來到台灣之後，才知道原來高麗菜可以這麼好吃。

還有一名民宿管家轉貼該篇文，提到最近有一組英國來的遊客，吃飯時一直不夾高麗菜，跟他說在英國買菜的時候是不會買高麗菜的，他只回「試試看吧！你不會後悔的。」結果對方嘗試了一次之後就開始狂夾，讓他笑呼「台灣高麗菜又拿下一勝。」

其他網友則紛紛表示，「台灣有三種蔬果食材是全世界最好吃：1. 高麗菜、2. 豬肉、3. 芒果」、「好像台灣的筍子也最好吃，上次看到一個日本人說台灣的比日本好吃」、「自己種過幾個品種，即使海拔不高但也是什麼季節都好吃。另外鳳梨、水梨、芒果也是很夭壽，台灣真的不知道在幹嘛，這麼會種。」

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