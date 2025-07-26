2大法官開放投票藍稱不信任賴清德　柯建銘：是被提名人打臉總統

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院會昨進行司法院大法官人事同意權案投票，藍白再度聯手將7位被提名人封殺；而綠營則採「5+2」，開放個別委員決定是否否決大法官被提名人陳慈陽與詹鎮榮，總召柯建銘等22位綠委對陳、詹蓋不同意票，不過卻遭藍營操作成不信任總統賴清德。對此，柯建銘今（26日）受訪表示，「總統提名我們當然尊重，可是被提名人馬上回頭打臉總統，當然我們不會接受」；民進黨立委許智傑則說，賴清德尊重立院自主性，這證明民進黨是多元開放的政黨，不是藍白說的獨裁，更與中共完全不同。

針對大法官採「5+2」，開放綠委自由意志投票，最後產生5種表決結果，包括總召柯建銘等22位綠委對陳、詹蓋不同意票，卻被藍營操作成是不信任、打臉賴清德，戰鬥藍領袖趙少康今（26日）受訪時更稱看出來總統賴清德令不出總統府，連民進黨都不理他，從這個角度看起來，賴清德今天過後威望還有多少很值得懷疑。

對此，民進黨團總召柯建銘今早到新竹市育賢國中投票受訪表示，「總統提名我們當然尊重，可是被提名人馬上回頭打臉總統，當然我們不會接受」，黨內是開放的，尊重大家投票。

而針對投票心情，柯建銘則說，今天天氣好，心情愉快，這是台灣人民展現民主的時刻。

▲民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

許智傑則透過自錄影片表示，賴清德尊重立法院自主性，大法官由立委自由意志投票，證明民進黨是多元開放的政黨，不是藍白說的獨裁，更與中共完全不同。

而民進黨團幹事長吳思瑤昨則受訪說到，民進黨文化是黨團自主，黨團內部有不同意見的多元觀點，因此在充分共識默契後決定採取5+2投票，對陳、詹兩位一些憲政觀點看法跟部分委員有相違，所以保留這樣彈性空間。