挺大罷免被問「柯建銘做得好嗎？」　呱吉： 他最好趕快下台滾蛋

▲前台北市議員邱威傑。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

726大罷免投票進入最終倒數，網紅「呱吉」邱威傑也發文力挺。其中，有網友詢問「柯建銘做的好嗎？」，引來他真心回答，立刻引起大批網友討論。

呱吉25日在臉書發文，向那些對國民黨立委表現不滿但仍猶豫是否參與罷免投票的民眾喊話，呼籲大家在7月26日踴躍投票。他強調，這場罷免並非浪費社會資源，而是為長期政治爭議劃下休止符的唯一方式。

呱吉指出，這場政治紛爭始於國民黨在總統選舉失利後的「翻桌行為」，包括提案刪減預算、修改選罷法、推動立法方案等。他認為，這些舉措非但未能有效監督政府，反而更像是在為自身的選舉利益設置有利條件。他批評國民黨的行為是「輸不起」，並形容這場罷免是合法且符合民主遊戲規則的解決方法。

呱吉在貼文中提到，台灣目前面臨著內部的巨大意見分歧，這導致政黨與社會難以合作，無法共同應對來自中國及國際挑戰。他認為罷免行動是一個「必要且必然的過程」，即使有人質疑其浪費資源或不具意義，但它是化解政治僵局的唯一手段。他呼籲，那些對國民黨立委表現不滿的民眾應在7月26日投下同意罷免的一票，用自己的行動終結這場紛擾。

呱吉也回應了部分網友的質疑，解釋自己為何選擇監督在野黨。他認為，民主社會應對握有權力的執政者保持警戒，但同時也不能對在野黨的價值主張視若無睹。他表示，自己支持台灣的獨立立場，因此無法對國民黨的統一主張妥協。

呱吉形容政治行動是一種形塑未來的過程，並認為每一次的選擇都將影響台灣的社會方向。他批評國民黨多年來所擘劃的政治「劇本」，並表示若此劇本有朝一日正式上演，社會將面臨更多問題。他強調，自己的監督並非針對國民黨目前的在野地位，而是針對其長期政治主張。

最後，呱吉呼籲那些仍在猶豫是否參與罷免的民眾，認真思考自己的政治期待。若不認同國民黨所設計的未來，他希望大家在7月26日投下同意罷免的一票，為台灣畫下紛爭的休止符。該貼文引發廣泛討論，有支持者認為罷免是必要的民主工具，也有反對者質疑其正當性。

該文PO出7小時，獲得1.4萬讚、1097則留言及1144次分享。有網友看完表示，「就問你一個問題，柯建銘做的好嗎？不敢講就閉嘴吧！」

對此，呱吉直言，「他很爛，我最近滿常講的，刑法一百條這種垃圾話都敢說，柯建銘最好趕快下台滾蛋。」

▼呱吉回應如下。（圖／翻攝呱吉臉書）

