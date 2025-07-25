書記官轉身藝術行者　黃文棟傳遞生命能量

▲黃文棟（左）於國美館展出《心靈哲思的樂章》藝術展，右為策展人賴慕芬。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

2025《八方藝術節》系列展覽再添亮點，司法官出身的藝術家黃文棟（又名黃一）展出《心靈哲思的樂章》，本次共展出逾二十件藝術作品，涵蓋書法、水墨、油彩、木雕與鐵雕，作品蘊含東方美學與禪意觀照，傳遞藝術家對自然、人生與內在感知的細膩詮釋。八方藝術節總策劃賴慕芬表示，除了藝術創作，黃文棟也長年關注新住民議題，義賣支持新住民活動。

黃文棟現任台中市墨海藝術協會榮譽理事長，過去曾任司法書記官35年，在職期間推動全國司法美展與機關藝術空間設置，同時也是古法易筋經的講師，將藝術與武學、養生結合，強調「以藝養身、以藝養心」。2018年更促成南京「臺灣小鎮美術館」加入江蘇美術館聯盟，帶領台灣藝術家展出，為兩岸民間文化交流貢獻心力。

黃文棟長年關注新住民議題，參與多次「十大新住民新聞獎」徵件活動並進行作品義賣，支持弱勢族群，實踐藝術的公益價值。此次展出之作〈心靈哲思的樂章〉即描繪他罹病癱瘓後，重獲新生的心靈歷程，作品筆觸如音符流動，蘊含深刻生命體悟。他說：「人生的喜悅，總在困頓之後。」這不僅是個人經驗的記錄，也是他將創作轉化為療癒與共鳴的媒介，誠如其理念，藝術來自心靈的修煉與生命的能量。

賴慕芬表示，「黃文棟的創作，跨越藝術與生活、修行與行動，以多元媒材回應生命歷程，也展現藝術家的社會責任與哲思深度。」藝術節自創辦以來，以「多元文化與藝術平權」為核心價值，暑期系列展特別聚焦新住民、旅外藝術家與跨國創作者，長年旅居埃及、結合中東文化與東方藝術語彙的藝術家馮孝英，陳映潔與美籍夫婿畢森德陸續登場，展現文化流動下的當代表現力與生命厚度。她強調：「無論是來自哪裡、說哪種語言，藝術都能讓彼此看見、理解與連結。」黃文棟《心靈哲思的樂章》展期自即日起至8月3日止。