保護令沒用！暴力男豐原車站內刀砍前女友母女　正面曝光！

▲黃男遭鐵警逮捕。（圖／鐵路警局台中分局提供）



記者白珈陽／台中報導

台鐵豐原車站昨（24）日傍晚發生砍人案，黃姓男子與黃姓前女友在車站剪票口發生糾紛，當眾持水果刀攻擊聞訊而來的黃女母親及黃女，造成黃女母親頸部受傷、黃女手指劃傷，幸送往醫院治療沒有生命危險。黃男遭到鐵警當場逮捕，目前仍在接受偵訊，訊後將依殺人未遂、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

據查，黃男（28歲）與黃女（27歲）為前任男女朋友，黃女先前因故對黃男聲請保護令，但昨天傍晚5時許不知何故2人在豐原車站碰面，進而發生爭吵。

黃女母親聞訊趕赴車站，3人持爭執，不料黃男突然失控，在大庭廣眾之下掏出水果刀攻擊母女兩人，造成黃母頸部及黃女手指劃傷，血跡遍佈地面，嚇壞往來旅客。

▲豐原車站內血跡斑斑。（圖／treads網友hhh.3_62提供）



鐵警到場後依現行犯逮捕黃男，並將母女送衛生福利部豐原醫院治療，經包紮後無大礙。警方將黃男帶回調查，釐清雙方為何在有保護令下的情形會面，以及黃男犯案動機為何，警詢後將依殺人未遂、傷害、違反保護令等罪移送偵辦。

另外，市議員邱愛珊也對本案表示，近期才發生土城家暴男當街刺死妻子與小姨子的憾事，令人深感悲痛，也憂心現行制度無法真正保障受害者安全。保護令應是受害人最基本的屏障，卻因執行機制不周與法律缺口，淪為紙上談兵。

邱愛珊說，呼籲中央正視這類案件頻傳的事實，儘速啟動《家庭暴力防治法》與相關刑法的全面檢討與修法，強化加害人監控機制，提升執法單位的即時應變能力，並落實對高風險家庭的追蹤與保護。