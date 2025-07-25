　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹縣第一屆青年公民提案競賽徵件開跑　總補助與獎勵金高達36萬元

竹縣第一屆青年公民提案競賽徵件開跑 總補助與獎勵金高達36萬元（圖／新竹縣政府教育局提供）

圖、文／新竹縣政府教育局提供

為鼓勵青年投入在地實踐與社會創新，新竹縣政府教育局推出「114年全國青年公民提案徵件競賽」，以「竹光寶盒 城市共創靈感庫」為主題，號召全國18至45歲的青年組隊參與，以創意提案回應在地公共議題，注入更多行動與改變的可能。本次競賽鼓勵青年針對新竹縣環境永續、交通發展、文化教育、社會福利及經濟創新等議題，提出具創新性與可行性的行動方案，並透過徵件、輔導、政策對話與成果發表等，協助青年將構想一步步轉化為具體行動。

新竹縣長楊文科表示，「竹光寶盒」象徵青年創意與城市未來的結合，每一件提案都是青年對城市建設的寶貴想法，如一束點亮未來的光。近年來本縣大力推動青年參與與跨域治理，不論是透過辦理青年培力活動、志工服務營隊、青年諮詢委員會議、發展新媒體青年Podcast或青年Youtube節目等，皆鼓勵青年跳脫框架、勇於嘗試，將創意化為具體行動，與政府共構新竹縣的未來。期盼透過這場競賽，激發更多青年展現對公共事務的關注與貢獻，讓青年成為改變地方的關鍵力量。

教育局長楊郡慈表示，青年擁有高度的觀察力與行動力，這項競賽不僅是展示創意的舞台，更是一個與政府部門實際對話、共同參與公共政策設計的契機。她誠摯邀請全國青年朋友踴躍參與，透過團隊合作與地方連結，實現「讓想法成真，讓城市閃耀」的願景。本競賽即日起至8月25日開放報名，凡年滿18歲至45歲的青年皆可組成2至5人團隊報名參加，針對新竹縣在地議題提出創新提案，以共創更美好的竹縣。

為鼓勵青年提出具體可行的公共行動方案，競賽總補助與獎勵金高達36萬元，初選將選出15組青年團隊，完成公共宣講任務，即可獲得1萬元獎金，而最終也將選出兩組「城市共創優秀獎」，每組可獲得新台幣六萬元獎金，另有三組「城市共創佳作獎」，每組可獲得三萬元獎金。鼓勵青年從創意出發，走向落地實踐，打造出貼近地方需求、具有影響力的公共提案。更多活動詳情與報名資訊，請至新竹縣政府教育局青年事務科粉絲專頁，或「竹光寶盒 城市共創靈感庫」官方網站（https://youthbox.tw/）查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 2 3929 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
藍選前之夜開場破3萬人　高虹安打頭陣：面臨被少數罷免公平嗎？
桃園7坪蝸居1戶240萬被搶光！專家曝「1類人在買」
LIVE／藍營反罷之夜決戰凱道　禿子燕子漢子喚萬人力挺
決戰726！ 大罷免名單、門檻、規定一次看
快訊／全家2張千萬發票來了！幸運門市曝
周杰倫概念股新金主！最多敲進1400萬股
警察輪流性侵！巴西女在警局「淪性奴」9個月
大罷免投票日「西半部雷雨游擊」　一路下到下周一

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「大暑」迎轉運契機！3生肖成勝利組　屬蛇陽氣加持桃花開

大罷免投票日「西半部雷雨游擊」　一路下到下周一

現在考公務員「是好的時機？」　網嘆：只剩1優點了

大罷免投票「往花東尖峰車票沒了」　台鐵再增4列加班車

竹縣第一屆青年公民提案競賽徵件開跑　總補助與獎勵金高達36萬元

快訊／大雷雨炸高雄屏東2小時　國家警報響

教授YTR呼籲投票「保護美麗國家」遭出征　一票喊退訂！結局反轉

向海致敬！馬祖「海洋教師研習營」深耕海洋教育、啟發新視野

快訊／雨彈升級！16縣市豪大雨特報

滑行道「班機頭對頭」　民航局調查中：要求管制員給予正確指令

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

李國煌炫耀親過范文芳　李銘順:他已經講很多次了

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

【謝謝我的超人】市場爸收掉10年攤子　女兒哽咽告白

【泰柬衝突升溫】泰7-11遭炮擊全面燃燒　邊境衝突已釀9亡14傷

【復古造型太可愛】1歲娃被阿祖戴上假髮露燦笑XD

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

【3秒被KO】下次出車道前記得要嗶磁扣⋯

「大暑」迎轉運契機！3生肖成勝利組　屬蛇陽氣加持桃花開

大罷免投票日「西半部雷雨游擊」　一路下到下周一

現在考公務員「是好的時機？」　網嘆：只剩1優點了

大罷免投票「往花東尖峰車票沒了」　台鐵再增4列加班車

竹縣第一屆青年公民提案競賽徵件開跑　總補助與獎勵金高達36萬元

快訊／大雷雨炸高雄屏東2小時　國家警報響

教授YTR呼籲投票「保護美麗國家」遭出征　一票喊退訂！結局反轉

向海致敬！馬祖「海洋教師研習營」深耕海洋教育、啟發新視野

快訊／雨彈升級！16縣市豪大雨特報

滑行道「班機頭對頭」　民航局調查中：要求管制員給予正確指令

川普往市場靠攏　還是市場往川普靠攏？

吳秀華挺阿賓合體謝嘉銘　齊聲反惡罷、顧民主

女性經期後「補鐵食物」一次看　提醒補鐵後１小時再喝茶

台南首例　消防員成功搶救創傷性心搏停止傷患復甦寫下救命新頁

DREAM PLAZA強化信義區夜經濟　24小時營業、餐酒館進駐一樓門面

鋰電池出問題！三元能源廠大火起因曝　「熱失控」連鎖引炸

藍選前之夜開場破3萬人　高虹安打頭陣：面臨被少數罷免公平嗎？

第6屆沙城盃全國籃球錦標賽熱血開打　34隊台東競技

LIVE／大罷免最後一哩路　罷團重返濟南路「為民主守夜」

美珠被爆又戀上球星！「男方IG洩線索」經紀公司否認：沒見過面

【髮廊變急診室】男子理髮到一半昏倒 客人直接CPR開救！

生活熱門新聞

名醫揪罷團「10萬人空拍圖1處」酸：真的不能看

范斯高轉彎甩尾　2波豪大雨紅發紫

「GAGU」無預警停業　台中已41件爭議累計210萬

百萬YouTuber「提前回台灣了」

永裕興18號10船員　失蹤4年「求救瓶中信被拾獲」

李元瀚台電制服不合身　ICU連夜找阿姨改

學霸醫挺罷免「我不藍不綠，我是對的」！4萬人讚

捷運爆乳線！　2正妹「挖空炸半球」身分曝光

三颱鼎立！范斯高今最近台　9縣市大雨

閏六月來了！做「6件事」存好運

范斯高「AI雲圖」曝光！　專家：寬廣環流帶來降雨

「同意啦哪次不同意」被P　本人回應

偏藍台大教授挺罷免　「超狂背景」驚呆一票人

台中27日送肉粽「路線曝光」　喪家提醒迴避

更多熱門

相關新聞

晚5年買房多準備271萬　新竹市購屋門檻七都最高

晚5年買房多準備271萬　新竹市購屋門檻七都最高

全台房價高漲，加上自央行陸續推出信用管制等政策衝擊，消費者需自備越來越多的頭期款才能買房。2025年第一季七大都會區中，以台北市購屋族平均需自備822.1萬元頭期款最高，但若晚5年買房，以新竹市平均需多自備271.8萬元頭期款最高。

苗栗非法狗肉場　冰箱藏整隻山羌

苗栗非法狗肉場　冰箱藏整隻山羌

竹縣工廠氣爆釀2死「非意外」　她揭高官收賄案：年年收錢放水勞檢

竹縣工廠氣爆釀2死「非意外」　她揭高官收賄案：年年收錢放水勞檢

收賄淪企業門神！竹縣勞工處長、副處長4人遭起訴

收賄淪企業門神！竹縣勞工處長、副處長4人遭起訴

竹縣號召近200名青年志工齊力至新月沙灣淨灘

竹縣號召近200名青年志工齊力至新月沙灣淨灘

關鍵字：

新竹縣青年公民提案

讀者迴響

熱門新聞

台男在大馬暴斃　裸躺馬路狂吞泥土

快訊／開獎了！　統一發票5、6月中獎號碼出爐

名醫揪罷團「10萬人空拍圖1處」酸：真的不能看

BMW男酒駕追撞不治　長髮妹嚇傻蹲路肩

范斯高轉彎甩尾　2波豪大雨紅發紫

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

一通電話騙光老闆836萬　積蓄全沒了

「GAGU」無預警停業　台中已41件爭議累計210萬

Kiwebaby放水屁噴屎在林進家沙發

百萬YouTuber「提前回台灣了」

檳榔攤剪刀插頭頂捅破顱骨　他腦漿外流慘死

快訊／7-11開出9組發票大獎！只花20元就中千萬

為了新青安買房「住1年決定換屋」！1問題心累

快訊／全聯開出200萬發票！幸運門市曝光

更多

最夯影音

更多

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

李國煌炫耀親過范文芳　李銘順:他已經講很多次了

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面