竹縣第一屆青年公民提案競賽徵件開跑　總補助與獎勵金高達36萬元

圖、文／新竹縣政府教育局提供

為鼓勵青年投入在地實踐與社會創新，新竹縣政府教育局推出「114年全國青年公民提案徵件競賽」，以「竹光寶盒 城市共創靈感庫」為主題，號召全國18至45歲的青年組隊參與，以創意提案回應在地公共議題，注入更多行動與改變的可能。本次競賽鼓勵青年針對新竹縣環境永續、交通發展、文化教育、社會福利及經濟創新等議題，提出具創新性與可行性的行動方案，並透過徵件、輔導、政策對話與成果發表等，協助青年將構想一步步轉化為具體行動。

新竹縣長楊文科表示，「竹光寶盒」象徵青年創意與城市未來的結合，每一件提案都是青年對城市建設的寶貴想法，如一束點亮未來的光。近年來本縣大力推動青年參與與跨域治理，不論是透過辦理青年培力活動、志工服務營隊、青年諮詢委員會議、發展新媒體青年Podcast或青年Youtube節目等，皆鼓勵青年跳脫框架、勇於嘗試，將創意化為具體行動，與政府共構新竹縣的未來。期盼透過這場競賽，激發更多青年展現對公共事務的關注與貢獻，讓青年成為改變地方的關鍵力量。

教育局長楊郡慈表示，青年擁有高度的觀察力與行動力，這項競賽不僅是展示創意的舞台，更是一個與政府部門實際對話、共同參與公共政策設計的契機。她誠摯邀請全國青年朋友踴躍參與，透過團隊合作與地方連結，實現「讓想法成真，讓城市閃耀」的願景。本競賽即日起至8月25日開放報名，凡年滿18歲至45歲的青年皆可組成2至5人團隊報名參加，針對新竹縣在地議題提出創新提案，以共創更美好的竹縣。

為鼓勵青年提出具體可行的公共行動方案，競賽總補助與獎勵金高達36萬元，初選將選出15組青年團隊，完成公共宣講任務，即可獲得1萬元獎金，而最終也將選出兩組「城市共創優秀獎」，每組可獲得新台幣六萬元獎金，另有三組「城市共創佳作獎」，每組可獲得三萬元獎金。鼓勵青年從創意出發，走向落地實踐，打造出貼近地方需求、具有影響力的公共提案。更多活動詳情與報名資訊，請至新竹縣政府教育局青年事務科粉絲專頁，或「竹光寶盒 城市共創靈感庫」官方網站（https://youthbox.tw/）查詢。