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海 我一起守護！竹縣號召近200名青年志工齊力至新月沙灣淨灘

竹縣號召近200名青年志工齊力至新月沙灣淨灘（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲近200位青年志工透過實際行動參與「海我一起守護」竹北新月沙灣淨灘。

圖、文／新竹縣政府教育局提供

新竹縣政府教育局5日辦理114年度青年志願服務活動-「海我一起守護」竹北新月沙灣淨灘，響應聯合國SDGs永續發展目標，有來自明新科技大學、磐石高中、世界高中、新豐鄉水環境守護協會、新豐社區、波羅社區、佛光山法寶寺、幻象家族志工隊等近200位青年志工加入，一起透過實際行動，清理撿拾新月沙灣的垃圾及廢棄物，關懷海洋生態，提升青年志工對海洋的保護意識，促進海洋資源的永續利用。

新竹縣陳見賢副縣長也親自到場勉勵並肯定各青年志工參與淨灘活動，貢獻一己之力回饋社會。陳見賢表示，新竹縣致力於推動青年公共參與，111年起推動「新竹縣政府青年志願服務(教育類)運用單位輔導管理暨培訓規劃執行計畫」，目前已有超過600名青年加入志願服務行列，114年招募12個青年志願服務(教育類)運用單位，包含明新科技大學、新豐鄉水環境守護協會、幼獅青年志工、波羅社區發展協會、空軍幻象家族志工隊等，並規劃辦理青年志工相關課程及訓練，培養本縣青年對志願服務之興趣並強化其志願服務專業知識，今年更將辦理3場次超過百人的志願服務行動，這次即以「環境保護」為主軸，展開海洋淨灘，響應聯合國SDGs永續發展目標，以實際行動保護海洋。

竹縣號召近200名青年志工齊力至新月沙灣淨灘（圖／新竹縣政府教育局提供）

竹縣號召近200名青年志工齊力至新月沙灣淨灘（圖／新竹縣政府教育局提供）

就讀明新科技大學工業工程與管理系的王世豪同學，目前服務於空軍幻象志工隊，從事飛機修護及督導管理工作。王同學特別感謝縣府辦理此次活動，讓他有機會學習環境保育知識，更能身體力行，實際參與淨灘，貢獻一己之力保護地球生態。他也將積極推廣志願服務理念給更多軍中同袍，不只守護台海領空，也能一同守護海洋、愛護地球。

竹縣號召近200名青年志工齊力至新月沙灣淨灘（圖／新竹縣政府教育局提供）

竹縣號召近200名青年志工齊力至新月沙灣淨灘（圖／新竹縣政府教育局提供）

新竹縣政府教育局楊郡慈局長指出，「新竹縣政府青年志願服務(教育類)運用單位輔導管理暨培訓規劃執行計畫」推行已邁入第4年，114年招募大專院校、高中職、社區發展協會、民間團體、空軍幻象家族等計12個單位加入教育局青年志工運用單位的行列，教育局也針對這些單位規劃一系列的訓練及課程，落實輔導精進措施，提升青年志願服務工作品質。今年除了海洋淨灘外，下半年還有一場頭前溪淨溪、一場淨山活動，歡迎一般民眾共襄盛舉，希望透過實際的志願服務，提升青年志工的服務專業並鼓勵持續投入志願服務。活動詳情可上新竹縣政府教育局青年事務科官方臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/02eVVl）查詢。

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