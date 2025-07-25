起底中山聯盟殺警共犯！身藏2刀酒店開喝　姊夫闖包廂借錢被捅死

▲曾涉入信義區夜店殺警案、中山聯盟要角林嫌涉嫌持刀刺殺姊夫。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北市大安區一處酒店24日凌晨傳出命案，曾涉入信義區夜店殺警案、中山聯盟要角林男(31歲)疑似不滿姊夫開口借錢，讓他在一眾小弟面前「顏面掃地」，竟憤而抽出隨身攜帶的摺疊刀朝姊夫猛刺兩刀奪命。全案經檢方複訊後聲押禁見，法院稍早裁准收押。

警方調查，林男2014年捲入震驚社會的「信義夜店殺警案」，當年警員薛貞國到夜店處理糾紛時，遭中山聯盟成員持棍棒與刀械圍毆致死，林男當時也趕赴現場助勢，雖未直接參與致命攻擊，但仍因聚眾致人於死助勢罪遭判刑7個月定讞。

林男出獄後不見悔意，另外成立新中山聯盟，繼續替人討債。據了解，林男23日晚間9時許帶著10多名小弟前往酒店豪飲，隨身帶著2把刀，一把彈簧刀、一把折疊刀。一路喝到24日凌晨接獲姊夫來電，表示生活困難想借錢，並帶著林男胞姊前往酒店碰面，當眾開口借錢；林男卻認為，姊夫帶著姊姊跑到酒店、還當著眾小弟的面前向他哭窮，連姊姊都養不起，還要跟小舅子(林男)借錢，頓時讓他覺得很沒面子，雙方因此發生劇烈衝突。

當時林姊見弟弟情緒已經失控，因此帶著丈夫要離開，並表示「改天再談」，未料林男卻突然追出，並掏出隨身攜帶的摺疊刀朝姊夫左胸、腹部各刺1刀，導致姊夫當場重傷濺血、倒地失去意識，經送往國泰醫院搶救後，仍於清晨4時17分宣告不治死亡。全案經檢方複訊後，依殺人罪嫌聲請羈押禁見，法院稍早裁准。