弟弟殺了老公！她孤單哭著找喪儀社　還原酒店包廂絕命關鍵

▲老公遭弟弟殺死，姊姊哀痛聯繫葬儀社。（圖／記者劉昌松攝）

記者邱中岳／台北報導

北市大安區一家酒店於24日凌晨3時許發生命案，一名男子持刀朝姊夫胸腹捅殺2刀，導致姊夫送醫搶救不治。警方調查，事發前姊姊、姊夫欲向兇嫌借錢，兇嫌因此與姊夫發生爭執，想將姊姊留下，姊夫心生不滿在包廂朝兇嫌動手，事後姊夫在電梯口遭兇嫌持刀攻擊送醫死亡，姊姊更在地檢署孤單悲痛找葬儀社幫老公辦後事。

警方調查，31歲的林姓男子曾是中山聯盟成員，並且在2014年涉入震驚社會的夜店殺警案，遭判刑7個月，出獄後於2023年又因酒後與朋友和路人發生爭執，竟直接上車拿出改造槍枝揮舞，當場被警方制止並逮捕送辦。

▲林姓兇嫌認為姊夫出軌，要將姊姊留下，雙方爆發肢體衝突，林直接持刀殺死姊夫。（圖／記者張君豪翻攝）

據悉，林姓男子與朋友在23日晚上9時許前往北市大安區一家禮服酒店喝酒，現場大約10多人。24日凌晨2時許，林男的姊姊、姊夫突然現身酒店包廂，並開口向林借錢，林認為姊夫有外遇，而且窮到要跟他借錢，根本沒好好照顧姊姊，因此拉著姊姊要把她留下，並與姊夫發生爭執。

事後林嫌拉著姊姊要離開包廂，姊夫出手毆打林，導致林心生不滿，才會追出去在電梯口與姊夫發生二度衝突、拿出隨身攜帶的折疊刀砍殺姊夫，警方獲報到場，將現場5人帶回釐清現場狀況，並將林男依殺人罪嫌送辦，警方也進一步發現，林嫌前往酒店仍隨身帶著2把刀，一把彈簧刀、一把折疊刀，而折疊刀則為此案兇刀。

案發後，姊姊以證人身分被帶至地檢署向檢察官說明相關案情，結束後，她孤伶伶站在地檢署，悲痛哭著聯絡葬儀社幫老公辦理後事。

▲林曾涉入殺警案，服刑完出獄又因持槍被警方逮捕，沒想到酒後殺死姊夫。（圖／記者張君豪翻攝）