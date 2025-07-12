南洋美食新鮮上桌！　嘉義福容voco酒店東南亞料理節開幕

▲ 嘉義福容voco酒店暑假期間推出東南亞料理節，酸辣開胃讓人胃口大開 。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義福容voco酒店2F田園西餐廳夏日大進擊，於2025年7月7日至8月31日強勢推出「2025東南亞料理節」，匯聚新加坡叻沙麵、泰國火山排骨、柬埔寨阿莫克魚、緬式椒麻雞…等經典菜色，酸辣開胃的菜色讓老饕們度過炎熱夏天。

田園西餐廳主廚毛政勳表示，自己曾於大學期間前往新加坡遊學一年，與來自東南亞各國的同學共同生活在宿舍中，當時最期待的時光就是每周大家輪流端出代表自己國家的特色料理，也由於彼此交流烹飪技巧與家傳秘方，這段珍貴經歷讓他將叻沙、打拋豬等南洋料理融入個人拿手菜單中。

▲ 開賣期間已經不少民眾前來嘗鮮。（圖／記者翁伊森攝）

田園西餐廳此次特別於全自助餐期設置生魚片台，嚴選新鮮旗魚、鮪魚、尼信（鯖魚）生魚片，搭配經典哇沙米、醬油、五味醬等多種沾醬，為東南亞料理節增添海鮮饗宴層次。同時提供新加坡海南雞飯DIY體驗，從雞肉、雞油飯到配料一應俱全，讓饕客親自調配出最符合個人口味的經典南洋料理。

熱食區集結東南亞經典料理，「新加坡叻沙麵」濃郁椰奶湯頭配上Q彈麵條，一碗就能感受獅城風情「緬式椒麻雞」酸辣開胃，雞肉酥脆配上特調醬汁；「菲律賓豬五花」(Lechon Kawali)外酥內嫩，展現菲式燒烤精髓；「泰國火山排骨」造型獨特，酸甜醬汁讓人回味無窮。「柬埔寨阿莫克魚」以椰奶與香料蒸煮，魚肉鮮嫩滑順；「印尼沙嗲」炭烤雞肉串搭配濃郁花生醬，香氣四溢。

期間平日晚間提供半自助餐期每人$1,080起，週末午、晚餐則是全自助餐，成人每位$1,280，不同餐期提供菜色略有不同，讓嘉義福容voco酒店在暑假旺季用料理帶嘉義人遊歷整個南洋！

▲ 現場還有樂團表演 。（圖／記者翁伊森攝）

湯品區特別推出「馬來西亞肉骨茶」，濃郁藥膳湯頭配上軟嫩排骨，滋補養生；「泰國冬蔭功」酸辣鮮美，蝦肉彈牙，是泰式料理的經典代表。甜點區呈現道地東南亞甜品，包含「泰式摩摩喳喳」、「新加坡咖椰吐司」、「泰式奶茶奶酪」、「芒果椰漿奶凍」、「斑斕千層椰汁糕」等多款特色甜點，搭配現調「泰式奶茶」與「美祿」，為這場南洋美食之旅畫下完美句點。

▲招牌料理火山排骨。（圖／記者翁伊森攝）

▲可以親手做的海南雞飯。（圖／記者翁伊森攝）

在泰國，大象象徵著吉祥與招財。嘉義福容voco酒店特別與泰國觀光局台北辦事處合作，將擁有32年歷史的大象雕像搬進田園西餐廳，整體改造成泰國宮殿意象，同時還提供泰國傳統服飾供賓客拍照、打卡使用，增添用餐趣味與異國風情。https://www.ihg.com/voco/hotels/tw/zh/chiayi/cyiyi/hoteldetail