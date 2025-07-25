姊夫開口借錢竟喪命！惡男當姊面「2刀奪命」遭聲押禁見

記者劉昌松、張君豪、邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市大安區一處酒店24日凌晨傳出命案，曾涉入信義區夜店殺警案、中山聯盟要角林男(31歲)疑似因借錢問題而與姊夫發生糾紛，雙方相約在酒店談判，未料一言不合，林嫌竟直接持刀、當著姊姊的面朝姊夫猛刺兩刀，導致其重傷送醫不治。警方到場後將林嫌帶回，並依殺人罪移送法辦。檢方複訊後聲押禁見。

▲曾涉入信義區夜店殺警案、中山聯盟要角林嫌涉嫌持刀刺殺姊夫遭聲押禁見。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方初步調查，林嫌23日晚間與好友在知名酒店豪飲，24日凌晨接獲姊夫來電，表示生活困難想借錢，隨後在林嫌姊姊的陪同下，夫妻一同到酒店找林嫌商談借款事宜，未料林嫌卻認為姊夫貿然在一眾好友的面向他開口借錢，讓他「沒面子」，當場暴走、與姊夫爆發肢體衝突。

姊姊當時見林嫌情緒已經失控，因此開口要求「改天再談」，夫妻倆轉身準備離開，林男因面子掛不住，竟憤而從大廳衝出追上2人，並持摺疊刀朝姊夫左胸、腹部各刺1刀，導致姊夫當場重傷濺血、倒地失去意識，經送往國泰醫院搶救後，仍於清晨4時17分宣告不治死亡。

▲中山聯盟林男殘忍殺害親姊夫遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查指出，林男在2014年震驚社會的「信義夜店殺警案」。當年警員薛貞國到夜店處理糾紛時，遭中山聯盟成員持棍棒與刀械圍毆致死，林男當時也趕赴現場助勢，雖未直接參與致命攻擊，但仍因聚眾致人於死助勢罪遭判刑7個月定讞。

出獄後他未見悔意，反而另組新中山聯盟，繼續替人討債，未料這回在東區高檔酒店飲酒作樂卻因細故狠心殺害親姊夫、林男在警詢時辯稱，是因姊夫在外「行為不檢」，長期對姊姊不忠，自己才會失控出手替姊姊「出氣」。

但林男親姊則表示，兩人係因生活困難，當晚到酒店與弟弟調頭寸，未料丈夫因此遭親弟殺害。警方目前已掌握行兇現場監視器畫面，並查扣作案用折疊刀，另外並在林男身上查扣一把彈簧刀，警方偵訊後將林男依涉犯殺人罪嫌移送台北地檢署複訊，訊後聲押禁見。

▼林嫌胞姊原本建議雙方改天再談，未料弟弟竟會衝出刺殺丈夫。（圖／記者邱中岳翻攝）