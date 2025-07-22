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艋舺私刑殺人再拘2共犯！1男1女認了「參與行動」：沒動手打人

▲李姓主嫌疑似與女友廉售手仙人跳後，再與小弟輪流將鄭姓死者毆打致死。（圖／記者黃彥傑翻攝）
▲鄭姓男子（左）陳屍萬華民宅，檢警再拘捕2共犯，2人坦承參加行動，但是沒有打人。（圖／資料照）

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

台北市萬華區艋舺大道一處民宅殺人案，主嫌情侶檔以及一名男共犯均收押禁見，警方另再帶回一男一女2名共犯，2人表示，李姓男子找人替女友討公道出氣，所以一起前往三重將死者押回萬華民宅，坦承有一起到現場，但是並沒有動手毆打死者，警方訊後依殺人罪嫌解送地檢署偵辦。

警方調查，26歲的李姓男子，因不滿19歲的鄭姓死者，一直對18歲的許姓女友糾纏，竟教唆旗下小弟將鄭強押至北市萬華區艋舺大道一處民宅，並且輪番毆打鄭姓男子，鄭男被打的奄奄一息，最後趴在民宅二樓慘死。

事後警方因毒品案件上門查緝，意外在現場查獲一名少年，又在二樓發現19歲的鄭姓死者，接著陸續又逮捕4名名少年，李姓主嫌情侶檔，以及一男一女等9人，事後情侶檔等3人裁定收押禁見。

檢警根據李姓主嫌等人供詞，當天還有其他共犯在場，確定為27歲的簡姓男子、24歲的曾姓女子等2人，警方也在21日下午將人逮捕到案，並在22日上午11時許，將2人依殺人罪嫌送辦。

兩人到案後坦承，均與李姓主嫌認識，當天也有前往新北市三重區的旅館門口堵人，並將鄭姓男子帶回萬華民宅二樓，雖有參與行動，但沒有動手打人，目前檢警將持續釐清是否有更多人涉案。

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