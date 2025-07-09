警追緝喪屍驚見男屍！艋舺大道命案內幕曝　4人私刑奪命3逃亡

▲警員攻堅萬華民宅，2樓發現1具男屍明顯死亡。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區艋舺大道一處民宅，平時出入複雜，日前傳出為毒品交易據點，新北市汐止警方前往查緝，但是卻在2樓發現1名男子倒臥在地板，現場16歲的H姓少年昏頭大睡，根據調查，施暴者可能有4人，將死者押回該據點施暴毆打，少年則是動手的其中1人，其餘3人目前在逃，警方也發現監視器並未被拆除，也緊急找廠商調閱現場監視器追查共犯下落。

警方調查，新北市汐止分局警員在9日下午2時許，前往北市萬華區艋舺大道查緝毒品依托咪酯上游，懷疑該處所涉嫌毒品交易，但是前往現場後卻在2樓發現1名男子趴臥地板，警方也立刻通知轄區萬華分局到場處理。

警方目前發現，被打死的男子身上有多處傷痕，但是並沒有遭綑綁，趴臥在地上明顯死亡，但是因為死者身上沒有證件，目前正在確認死者身份。

警方在現場找到1名16歲的少年，少年初步坦承，男子被帶回該處所後，有動手毆打死者，警方也不排除還有其他3名共犯一起行凶，但是因為死者被虐打後身亡，其餘人還不知情離開現場，僅剩下少年在民宅裡。

萬華分局後續通知鑑識人員到場採證，追查該民宅背景，發現平時出入複雜，且可能是毒品交易場所，裡面陳設就像是幫派事務所，一進民宅就放置沙發，進去還有麻將間，旁邊則有鋁棒等器具。

警方懷疑，死者因糾紛被強押至該民宅，並且帶往2樓實施毆打，死者身上有遭毆打痕跡，不排除1樓的鋁棒就是行兇工具，警方也發現，現場監視器並未拆除，所以也找來廠商保留證據，將透過監視器釐清其他共犯身份。