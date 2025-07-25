輾斃男大生！肇事駕駛現身殯儀館　阿公阿嬤淚見愛孫最後一面

記者陳宏瑞、賴文萱／高雄報導

高雄一名20歲男大生24日下午騎車行經燕巢區中興路與新生南路口，一輛砂石車疑似左轉未注意，當場將他捲進車底輾斃。檢方今（25）日上午進行相驗，男大生母親及阿公阿嬤悲痛到場認屍，據悉，死者母親昨日曾怨「司機一句道歉都沒」，駕駛今天也被警方帶到殯儀館接受檢察官偵訊，面對媒體一言不發。

▲左轉輾斃男大生！肇事駕駛現身殯儀館。（圖／記者陳宏瑞攝）

檢方今日在高雄市殯儀館進行相驗，上午歐陽姓男大生的家屬，包含媽媽、阿公、阿嬤等都悲痛到場，神情哀傷不願多談。在相驗時，媽媽一見到兒子慘況，當場情緒崩潰，悲痛到幾乎站不起來，頻頻哭喊「怎麼這麼慘」，最後被家屬抱著離開相驗室休息。

據了解，男大生媽媽昨天私下抱怨，有見到肇事司機，但對方都沒有道歉。肇事駕駛今日也被警方帶到殯儀館，面對在場守候的媒體，未多作發言，隨後被帶往偵查庭接受檢察官偵訊。

▲高雄燕巢發生死亡車禍，騎士遭輾當場慘死。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄岡山死亡車禍。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對砂石車違規情事，警方後續依《道路交通管理處罰條例》第48條第1項第6款規定「汽車駕駛人轉彎未禮讓直行車者，處新臺幣600元以上1,800元以下罰鍰」對其製單舉發，並依《刑法》第276條過失致死罪嫌移送偵辦。

▲▼男大生返家遭砂石車輾斃，母認屍崩潰哭喊：怎麼那麼慘。（圖／記者陳宏瑞攝）