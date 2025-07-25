怕輸日本！南韓拚「降低關稅」展開最後談判　會晤美商務部長80分

▲南韓產業通商資源部長金正官出訪華府，會晤美國商務部長盧特尼克。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

美國川普政府向南韓課徵的對等關稅稅率達25%，預計8月1日正式生效，如今距離生效日期僅剩一週。對此，南韓派出產業通商資源部長金正官出訪華府，並與美國商務部長盧特尼克展開長達80分鐘的會談，積極爭取降低關稅稅率，並相繼拜會多位美方高層，展現爭取協商成果的最大誠意與行動力。

根據《韓聯社》，金正官此行原計劃參與「韓美2+2財政通商首長會談」，但由於美國財政部長貝森特臨時改變行程，南韓經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲只好順延出訪行程，因此目前負責在美國進行接洽的南韓最高層級代表即為金正官本人。

此次會晤於美東時間24日上午11時30分至下午12時50分，在美國商務部舉行，南韓通商交涉本部長呂翰九亦隨行出席。

南韓產業通商資源部今（25）日發表聲明，指出韓美雙方深入探討如何在8月1日關稅正式生效前，達成互惠且具建設性的解決方案。金正官強烈要求美方降低包括汽車在內等品項關稅與對等關稅稅率，並提出以強化韓美製造業合作為核心的協商方向，涵蓋造船、半導體與電池等戰略產業。

金正官指出，考量到近期美日貿易協商已達成協議，且日本在美投資額高達5500億美元，獲得美方同意將原本設定的25%關稅降低至15%，韓方企業面臨的競爭劣勢更加明顯，因此南韓絕不容許在協商中落於人後。

先前美媒《彭博社》、韓媒《朝鮮日報》曾在報導透露，美國川普政府同時要求南韓向美國挹注4000億美元成立投資基金，重振美國製造業，以此增加南韓的談判壓力。

除與盧特尼克部長正式會談外，金正官此行也密集拜會其他美方官員。當地時間23日，他會晤美國能源部長賴特（Chris Wright），討論擴大雙邊清潔能源合作與強化能源安全，並正式邀請賴特8月底出席在南韓釜山舉行的能源超級週活動。

▲南韓產業通商資源部長金正官出訪華府，會晤美國能源部長賴特。（圖／VCG）

24日下午，金正官再度離開下榻飯店，預計拜會包括國家能源委員會主席與美國內政部長伯古姆（Doug Burgum）等高層，推測雙方針對南韓參與美國阿拉斯加液化天然氣（LNG）輸氣管道興建投資、擴大從美國進口能源、核電廠投資等議題持續協商。

另一方面，呂翰九23日亦與美國阿拉巴馬州州長艾維（Kay Ivey）進行視訊會談，強調南韓企業對美投資的重要貢獻，並積極開展經貿公關工作。未來幾日，金、呂兩人還將分別會晤美國貿易代表署（USTR）代表葛里爾與德州州長艾伯特（Greg Abbott），進一步推動關稅減免與能源合作進展。

金正官表示，「我們將竭盡所能，避免南韓企業在與競爭國的比較中受到不公平待遇，並以最大努力在8月1日前爭取對國家利益最有利的結果。」