最後電話打給妻「要回家了」！水電師傅陳屍校園...留下2歲幼孩

▲士林水電師傅修水塔被電死。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市士林區某國小24日晚間11時許傳出一起意外死亡案件，一名周姓水電師傅當時前往校內獨自進行水電工程，未料卻在水塔上方疑似觸電昏迷；由於周男遲遲未歸，妻子連絡不上，擔心發生意外，報警前往察看後，才發現周男已經明顯死亡。據了解，妻子24日下午4時30分許還曾接到丈夫電話，告知「快結束工作了，要回家」，未料這竟是夫妻最後一次通話。

警方調查，死者是43歲的周男，與外籍的妻子育有一名約2歲的年幼孩子，24日當天周男接到工作，獨自前往士林區某國小進行水塔修繕水電工程，未料過程中疑似不慎觸電，加上當時沒有旁人在場即時救援，待警方發現時已經是深夜11時許，當時警方到場時，周男趴臥在水塔上，腹部焦黑，已經明顯死亡。

報案的妻子指稱，丈夫當天前往校園工作，約下午4時30分許時還曾打電話回家，告知她「快結束工作了，要回家」，未料她在家中等到深夜10點多都不見丈夫歸來，撥打電話也無人回應，因此報警並會同警方前往校園找人，未料竟發現周男已經觸電死亡，當場情緒崩潰、痛哭失聲；周男的家屬陸續得知噩耗後，也感到悲痛萬分。

警方指出，已通知校方及工地主任到場釐清狀況，並依規定通報勞動檢查機構，將報請士林地檢署相驗進一步調查確切事發經過和死因。