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SBL假球案證人對槓！助攻王曝認罪原因　他咬「收到輸10分」指令

▲▼關鍵一擊來了！2名神秘人物低調現身士院　作證SBL假球案。（圖／記者黃宥寧攝）

▲已在彰院認罪遭判刑的柏力力隊前球員施顏宗、陳奕綸以證人身份赴士林地院出庭。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

前SBL裕隆球員涉打假球、簽賭案，21日於士林地院開庭，已在彰院認罪遭判刑的柏力力隊前球員施顏宗、陳奕綸以證人身份出庭。陳庭上語出驚人稱「不想浪費時間才認罪」，還反問「為什麼認真打球是打假球？」遭公訴檢察官當庭駁斥，指其偵查時認罪、起訴後卻否認，顯是策略使然，難認可信。其他被告柯旻豪、班霸、周暐宸、吳祐任仍否認犯行。

今就2023年4月22日的比賽傳喚證人，並進行隔離訊問。首位作證的是被告邱繼偉，他表示，自己透過翁嘉鴻認識施顏宗，後來又因柯旻豪介紹與其熟識。他坦承曾在球版賭博，並稱施等人得知後曾請他幫忙下注，「介紹的也都是玩賭博的朋友。」

前柏力力球員陳奕綸（第20季SBL年度助攻王）作證指出，2023年4月22日他下注自家球隊柏力力贏球，金額約2、3000元，事後贏了3000元。他強調，下注並不需要先付款，「我只想買自己隊贏，因為不想輸球，這是我第一次下注。」

陳奕綸供稱，曾聽施顏宗說過「要買自己隊輸」，但自己不想也不願意這麼做。他曾聽施提及邱繼偉，並指施是透過邱下注，邱與柯旻豪關係密切，「可以知道裕隆隊的狀況」。

陳更進一步表示，他知道柯旻豪有簽賭SBL，且會帶陳品銓、翁嘉鴻、班霸、吳祐任及周暐宸「用技術性放水方式」配合操控比賽、控制比分。他指出，裕隆球員在場上會在空檔時間明確告知柏力力球員「今天要得幾分」，例如15分，藉以讓對手配合操盤賭盤。

他稱，賽前施顏宗會與邱繼偉討論比分配置，正式比賽時也會提醒他「要認真打」，因柏力力戰力本就較弱，裕隆則必須「讓分」至賭盤設定的範圍內，因此會有意壓低本隊得分。

▲▼ 裕隆假球案，前裕隆球員吳季穎（左）25萬元交保、上賽季MVP柯旻豪（右）收押。（圖／記者黃宥寧攝）

▲裕隆假球案，前裕隆球員吳季穎（左）與柯旻豪（右）。資料（圖／記者黃宥寧攝）

柯旻豪的辯護律師當庭反詰：「你聽誰說的？有求證過嗎？」陳坦言：「都是聽來的，沒有求證，因為我們平常就常輸球，施都會叫我認真打。」他重申自己下注的唯一一次，就是買4月22日那場球隊獲勝，當時柏力力狀況佳，裕隆洋將夏普狀況不理想，據他了解，「所以我就買了我們會贏，因為有情報。」

面對律師追問「今天講的都是實話嗎？為什麼在彰院認罪？」陳奕綸語出驚人：「是實話，因為我不想浪費時間，所以認罪，為什麼認真打會是打假球？」

對此，公訴檢察官當庭斥責，指出陳奕綸在偵查階段即坦承犯行，起訴後改口否認，前後說詞反覆，顯係出於訴訟策略考量，難認其供述具可信性。

最後由施顏宗（SBL選秀狀元）作證，他表示，自己是透過柯旻豪介紹認識邱繼偉，起初只是為了下注NBA、玩運彩而來往。經提示筆錄詢問「若你要下注，邱會教你怎麼放水嗎？」施回應：「如果要買小分，就可以打慢一點。」

至於邱繼偉如何介紹球版運作，施顏宗說：「他算是中間人，可以跟比賽雙方接觸，他會直接跟我說。」柯旻豪辯護律師問，是否曾被要求在2023年4月22日那場比賽前兩節就要輸10分？施坦言：「我記得是柯旻豪有這樣要求，不是邱講的」他並指出，隊友陳奕綸擔任控球後衛，能控制比賽節奏，「他是透過我下注的。」

本次開庭從上午9時30分持續至中午12時，審判長諭知，下一次開庭定於7月28日上午進行。

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