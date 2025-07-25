一通電話騙光836萬元　受害老闆嘆：那是我一輩子的積蓄

記者黃翊婷／綜合報導

一名52歲的老闆在家經營小生意，辛苦大半輩子，沒想到接了一通假冒郵局人員的電話，就被騙光836萬4000元，「幾乎是我一輩子的積蓄。」

▲老闆遭詐團騙光836萬4000元。（資料照／記者劉維榛攝，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日公布一起案例，一名52歲的老闆表示，今年5月16日他接到一通自稱來自苗栗的郵局人員電話，對方聲稱有人冒用他的身分試圖開戶，接著幫忙轉接給苗栗縣警局，然後立刻有一名自稱是檢察官的人說要打電話給他。

該名假檢察官向老闆聲稱，老闆名下的金融帳戶疑似遭犯罪集團利用洗錢，不法金額高達1600萬元，如果不配合調查，有可能會被列為共犯，甚至受到限制出境、沒收財產、收押等處分，並傳了一張印有「苗栗地方法院檢察署刑事拘票」官印的拘票照片給老闆看。

老闆為了證明清白，便依照假檢察官的指示，帶著200萬現金、5家銀行的提款卡及密碼，前往指定地點與「偵查機關人員」碰面，對方身穿西裝，看起來就像真的公務員，交付完畢後還給了他一張「扣押物清單」，說這樣他就不會被收押，沒想到過沒多久，他帳戶裡的錢就被領光了。

事情到此還未結束，該名假檢察官竟再次打電話給老闆，要求老闆繼續匯款至「安全帳戶」，才能確保不會被列入嫌疑。老闆坦言，當下因為太害怕，就又匯了好幾筆款項，後來冷靜下來越想越覺得不對勁，打電話向真正的地檢署確認，才驚覺被騙了，報案時他已經損失836萬4000元，「幾乎是我一輩子的積蓄。」

警方提醒，檢察官、警察、政府機關都不會以電話方式要求扣押或處分民眾的財產，接到電話聲稱政府要求提款供查證金流、監管帳戶，其實都是詐騙，民眾不要過於相信電話另一頭的人提供的資訊，務必詳細查證，避免受騙，若接到不明電話或有任何疑慮，可以撥打165尋求協助。