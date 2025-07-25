　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

一通電話騙光836萬元　受害老闆嘆：那是我一輩子的積蓄

記者黃翊婷／綜合報導

一名52歲的老闆在家經營小生意，辛苦大半輩子，沒想到接了一通假冒郵局人員的電話，就被騙光836萬4000元，「幾乎是我一輩子的積蓄。」

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲老闆遭詐團騙光836萬4000元。（資料照／記者劉維榛攝，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日公布一起案例，一名52歲的老闆表示，今年5月16日他接到一通自稱來自苗栗的郵局人員電話，對方聲稱有人冒用他的身分試圖開戶，接著幫忙轉接給苗栗縣警局，然後立刻有一名自稱是檢察官的人說要打電話給他。

該名假檢察官向老闆聲稱，老闆名下的金融帳戶疑似遭犯罪集團利用洗錢，不法金額高達1600萬元，如果不配合調查，有可能會被列為共犯，甚至受到限制出境、沒收財產、收押等處分，並傳了一張印有「苗栗地方法院檢察署刑事拘票」官印的拘票照片給老闆看。

老闆為了證明清白，便依照假檢察官的指示，帶著200萬現金、5家銀行的提款卡及密碼，前往指定地點與「偵查機關人員」碰面，對方身穿西裝，看起來就像真的公務員，交付完畢後還給了他一張「扣押物清單」，說這樣他就不會被收押，沒想到過沒多久，他帳戶裡的錢就被領光了。

事情到此還未結束，該名假檢察官竟再次打電話給老闆，要求老闆繼續匯款至「安全帳戶」，才能確保不會被列入嫌疑。老闆坦言，當下因為太害怕，就又匯了好幾筆款項，後來冷靜下來越想越覺得不對勁，打電話向真正的地檢署確認，才驚覺被騙了，報案時他已經損失836萬4000元，「幾乎是我一輩子的積蓄。」

警方提醒，檢察官、警察、政府機關都不會以電話方式要求扣押或處分民眾的財產，接到電話聲稱政府要求提款供查證金流、監管帳戶，其實都是詐騙，民眾不要過於相信電話另一頭的人提供的資訊，務必詳細查證，避免受騙，若接到不明電話或有任何疑慮，可以撥打165尋求協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 2861 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小A辣開房大咖球星　前男友回應了！被讚台灣驕傲
大罷免倒數！韓國瑜率藍委催票：31席若被罷台灣民主變妖怪
一通電話騙光836萬元　受害老闆：那是我一輩子積蓄
太多人來看《鬼滅》！飲料爆米花賣光…日電影院崩潰
李元瀚最後台電制服不合身　ICU「連夜找阿姨改」淚：一定很痛
快訊／泰柬邊境再度交火
姊夫開口借錢竟喪命！惡男當姊面「2刀奪命」遭聲押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曳引車右轉不禮讓「機車捲輪下」騎士噴出重摔　驚險畫面曝光

嫌鄰太吵！小黃運將「5刀刺進他心肺」　遇警喊：我殺人了

苗栗休旅車突「騎上」路旁黑車　 肇因竟是駕駛打了大噴嚏

高雄市區警匪追逐！男違停拒檢加速逃　警鳴笛狂追2公里逮毒犯

台師大女足抽血案！檢調再約談參與研究4證人　其1為學生吹哨者

一通電話騙光836萬元　受害老闆嘆：那是我一輩子的積蓄

姊夫開口借錢竟喪命！惡男當姊面「2刀奪命」遭聲押禁見

駕駛變換車道「未全程打方向燈」獲撤罰　法官曝原因

嘉義凌晨酒駕碰碰車　騎士狂追800米攔下

快訊／北市某國小深夜死亡意外！　水電師傅修水塔被電死

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

【泰柬衝突升溫】泰7-11遭炮擊全面燃燒　邊境衝突已釀9亡14傷

【謝謝我的超人】市場爸收掉10年攤子　女兒哽咽告白

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

【3秒被KO】下次出車道前記得要嗶磁扣⋯

李國煌炫耀親過范文芳　李銘順:他已經講很多次了

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

【大雨也擋不住】罷團造勢破5萬人　冒雨力挺齊聚凱道

曳引車右轉不禮讓「機車捲輪下」騎士噴出重摔　驚險畫面曝光

嫌鄰太吵！小黃運將「5刀刺進他心肺」　遇警喊：我殺人了

苗栗休旅車突「騎上」路旁黑車　 肇因竟是駕駛打了大噴嚏

高雄市區警匪追逐！男違停拒檢加速逃　警鳴笛狂追2公里逮毒犯

台師大女足抽血案！檢調再約談參與研究4證人　其1為學生吹哨者

一通電話騙光836萬元　受害老闆嘆：那是我一輩子的積蓄

姊夫開口借錢竟喪命！惡男當姊面「2刀奪命」遭聲押禁見

駕駛變換車道「未全程打方向燈」獲撤罰　法官曝原因

嘉義凌晨酒駕碰碰車　騎士狂追800米攔下

快訊／北市某國小深夜死亡意外！　水電師傅修水塔被電死

台男在大馬暴斃！裸躺馬路「狂吞泥土」　生前被友逼吸毒

卓榮泰院會談投票所異動引盧秀燕不滿　行政院：不該無端指控

曳引車右轉不禮讓「機車捲輪下」騎士噴出重摔　驚險畫面曝光

洪森PO親密合照打臉「泰前總理」戴克辛！　揭兩家翻臉內幕

打工度假是旅遊、理財還是人生投資？　揭澳洲真實生活與財務挑戰

嫌鄰太吵！小黃運將「5刀刺進他心肺」　遇警喊：我殺人了

確定否決蔡秋明？　傅崐萁：檢察官任司法院長表示法界無人

小A辣開房美球星「前男友被讚台灣驕傲回應了」！解答性向：與有榮焉

玩家探討Switch2地區預購差異　日本學者分析恐「公平認知」不同

苗栗休旅車突「騎上」路旁黑車　 肇因竟是駕駛打了大噴嚏

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

社會熱門新聞

驚悚畫面曝！男大生遭砂石車輾斃　母認屍崩潰

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

公公每天要視訊！媳住婆家不到1個月遭性侵

夜店妹遭野男3度性侵！崩潰「拉朋友下水」：問她要不要給你上

即／北市某國死亡意外　水電師傅修水塔被電死

激戰10萬粉女警！渣警網售性愛片：叫聲像母狗

夜店殺警案嫌賴帳東區高檔酒店尋歡

獨／汐止雙亡夫妻曾是藝壇佳話　才債務更生卻遇詐

又傳違反保護令傷人！台中男持刀攻擊前女友母女

3國小畢業童玩水1失蹤　爸：才講別去海邊

前桃市議員吳宗憲涉貪案遭裁定羈押

一通電話騙光老闆836萬　積蓄全沒了

快訊／徐巧芯前助理涉吸金！10萬交保

駕駛換車道未全程打方向燈　獲判撤罰

更多熱門

相關新聞

20歲櫻花妹拉客被捕　2年撈2450萬

20歲櫻花妹拉客被捕　2年撈2450萬

東京再爆賣淫坑殺詐騙事件，4名20多歲的年輕女子、俗稱的「拉客女郎」，因涉嫌街頭賣淫，專門鎖定外國觀光客為目標詐騙，24日遭到日本警視廳逮捕。主嫌青柳美結年僅20歲，從前年開始2年期間不法獲利高達1.1億日元（約台幣2450萬元）。

金門驚爆裝修招標詐騙！冒充高中總務主任騙取貨款

金門驚爆裝修招標詐騙！冒充高中總務主任騙取貨款

豐原5口命案家屬謝各界援助　籲加重詐騙刑責

豐原5口命案家屬謝各界援助　籲加重詐騙刑責

母淪詐團人頭戶　開庭才知女兒做的

母淪詐團人頭戶　開庭才知女兒做的

汐止夫妻輕生案！「雪巴投資」發聲澄清

汐止夫妻輕生案！「雪巴投資」發聲澄清

關鍵字：

詐騙

讀者迴響

熱門新聞

范斯高轉彎甩尾　2波豪大雨紅發紫

富豪CEO遭大象「活活踩碎」身亡

50%當選卻被25%罷掉？黃暐瀚：為何支持者消失

驚悚畫面曝！男大生遭砂石車輾斃　母認屍崩潰

Kiwebaby放水屁噴屎在林進家沙發

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

李元瀚台電制服不合身　ICU連夜找阿姨改

明道見F4合體興奮聯絡朱孝天「發現被刪好友」

三颱鼎立！范斯高今最近台　9縣市大雨

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

為了新青安買房「住1年決定換屋」！1問題心累

公公每天要視訊！媳住婆家不到1個月遭性侵

捷運爆乳線！　2正妹「挖空炸半球」身分曝光

傅崐萁夫妻嗆沒看到花蓮捐款　童子賢貼細項打臉「近億捐款名單曝」

20歲櫻花妹拉客被捕　2年撈2450萬

更多

最夯影音

更多

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

【泰柬衝突升溫】泰7-11遭炮擊全面燃燒　邊境衝突已釀9亡14傷

【謝謝我的超人】市場爸收掉10年攤子　女兒哽咽告白

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面