劉寶傑拍中正紀念堂竟被質問「你在拍什麼」　傻眼氣：我差點報警

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

劉寶傑拍中正紀念堂竟被路人質問「在拍什麼」 爆氣：我差點報警

▲劉寶傑。（圖／記者徐文彬攝）

▲劉寶傑在中正紀念堂拍照遭路人指責，讓他傻眼。（圖／記者徐文彬攝）

記者董美琪／綜合報導

面對全台關注的大罷免行動，退休半年的資深媒體人劉寶傑近日接受專訪時直言，國會亂象令人失望，社會應該彼此尊重。他認為大罷免應該是「精準打擊」，而不是全面開火。也表示，藍白陣營在國會刪預算「亂刪一通」，連他自己都看不懂，「沒有人這樣刪的」。另外提到自己在中正紀念堂拍照，竟然遇到一名路人阻止，讓他傻眼差點叫警察來。

劉寶傑日前受邀到資深媒體人姚惠珍主持的上報《人生逍姚遊》網路節目，指出刪預算不只是數字，而關乎未來政策方向，藍白太急躁只會讓原本正確的事情也變成錯的，認為這可能跟黃國昌在立院有2年任期限制有關，但後來罷免方犯了幾個重要錯誤，包括找錯領導人、不該無差別地對在野黨委員發動大罷免，「已經過頭了」，認為「大罷免」到後來讓人民反感，「不應該在內部找敵人，會讓人有政治清算感覺」。

「從小我就覺得民進黨的人比國民黨聰明很多，」劉寶傑坦言，但也不諱言批評，「民進黨現在一手好牌也能打到輸，怎麼會找這些人來領導？」「大罷免應該要精準打擊，要讓社會能夠接受」，而不是一味訴諸對立，今天罷免一個立委，就等於是否定背後支持者的立場。

此外他更分享自己近期走路回家經過中正紀念堂時隨手拍照時，「一個女子突然質疑我在拍什麼，還問我這樣好嗎？」劉寶傑當下愣住了且有點火大，「我在拍中正紀念堂關她屁事」，但他見女子緊張隨即離去，「本來想叫警察，但想想算了。」他感慨表示，台灣過去是一個自由社會，現在怎麼會變成這樣，「再微小的聲音，都應該要彼此尊重。」

劉寶傑表示，台灣有一群人要戰鬥到底，戰爭要站在第一線，但台灣有一群人是不想戰爭的，也要尊重這批人，想要維護主權或想要安居樂業，本來是一個平衡。現在究竟真的為了台灣安全，還是政治鬥爭，為什麼今天很多台灣人反彈，是因為「你過頭了嘛」。

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