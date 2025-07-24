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周六罷免投票「西半部濕答答」　今晚北部先迎豪雨

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲范斯高、竹節草颱風路徑。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

范斯高颱風、竹節草颱風接續生成，今天上午關島西方近海又形成一個熱帶性低氣壓。今晚到周六清晨受到范斯高颱風外圍環流影響，西半部有局部大雨，北部也有短延時豪雨，周六大罷免投票日西半部雨勢明顯，中南部更要留意局部大雨。

中央氣象署預報員林秉煜表示，目前西北太平洋有3個熱帶系統，包括范斯高颱風、竹節草颱風及今天上午8時在關島西方近海生成的熱帶性低氣壓，這個熱帶低壓未來將朝日本東南方海面遠離，對台灣無影響，但到沖繩旅遊的民眾需要留意。

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他表示，范斯高未來向西北移動通過琉球南方海面，明天最接近台灣，預計明天下半天環境不利其發展，可能減弱為熱帶性低氣壓，因此發布海上警報機率低，會根據其減弱速度而定。另外，昨天晚間生成的竹節草颱風持續朝呂宋島北邊接近，並朝台灣東南部海面前進，目前對菲律賓帶來較大雨勢。

他指出，目前2個颱風處於較大低壓範圍，距離1200公里左右，可能有互相牽引作用，但不到藤原效應。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

林秉煜表示，台灣附近目前受范斯高外圍環流影響，今天桃園以北、東北部有間歇陣雨，北部山區有較大雨勢，其他地區雲量較少，要留意午後雷陣雨，中南部可能有局部大雨，且愈晚雨勢愈明顯。今天晚間到明天清晨北部降雨明顯，中南部沿海及內陸降雨機率也提高。

他指出，周五白天到周六清晨天氣不穩定，北部降雨持續，更有短延時豪雨機率，中南部降雨機率高，也有局部大雨。周六白天偏西風，西半部都有降雨，天氣較不穩定。下周一至周三中南部天氣不穩定，其他地區也有午後雷陣雨。

另外，林秉煜提醒，颱風影響期間，中部以北沿海及恆春半島要留意強風。適逢年度大潮，花東及高屏潮位目前偏高，東港已達潮位警戒值，今天到周六基隆北海岸、東半部及恆春半島要留意長浪。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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