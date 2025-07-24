雙颱離台灣超近？天氣粉專「曝2個好消息」　網喊：不要再來了

▲范斯高、竹節草雙颱共舞。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）

網搜小組／劉維榛報導

颱風范斯高、竹節草接續生成，今（24日）晚還可能生成颱風「柯羅莎」。氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》表示，儘管雙颱看似離台灣很近，但預估范斯高會減弱成熱帶低壓，竹節草強度也會減弱，對各地威脅有限，但要注意的是，低壓帶水氣及外圍環流所帶來的雨勢。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》在粉專指出，氣象預測圖上有2個颱風、1個熱帶低壓，不過范斯高抵達台灣北方外海時，將減弱為熱帶低壓；而「竹節草」颱風穿越呂宋島西北端後，強度也會明顯減弱，預估從台灣東部遙遠外海通過。

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《台灣颱風論壇｜天氣特急》也曝好消息，儘管2個颱風看似離台灣很近，所幸不是減弱、就是保有一段距離，因此對本島各地威脅是有限的。

不過天氣依舊不穩定，《台灣颱風論壇｜天氣特急》提醒，只需注意低壓帶水氣及外圍環流所帶來的雨勢。

底下網友紛紛熱議，「沒登陸，就是好消息，雖然還有兩個月的颱風季，希望今年颱風不要再來了」、「拜託～不要來」、「帶來適量雨水就好」、「天佑台灣，禁不起再一次颱風尾」、「平安無災無難」、「雨神不要逗留太久才好」。

中央氣象署預報員林秉煜表示，目前西北太平洋有3個熱帶系統，包括范斯高颱風、竹節草颱風及今天上午8時在關島西方近海生成的熱帶性低氣壓，這個熱帶低壓未來將朝日本東南方海面遠離，對台灣無影響，但到沖繩旅遊的民眾需要留意。

他表示，范斯高未來向西北移動通過琉球南方海面，明天最接近台灣，預計明天下半天環境不利其發展，可能減弱為熱帶性低氣壓，因此發布海上警報機率低，會根據其減弱速度而定。另外，昨天晚間生成的竹節草颱風持續朝呂宋島北邊接近，並朝台灣東南部海面前進，目前對菲律賓帶來較大雨勢。

他指出，目前2個颱風處於較大低壓範圍，距離1200公里左右，可能有互相牽引作用，但不到藤原效應。