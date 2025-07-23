女友狂借錢「做1次3000元不用還」　他連啪5天崩潰：不知能撐多久

▲原PO激戰5天崩潰了。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名男網友透露，女友花錢越來越兇，還常開口借錢，於是他笑說「做一次給妳3000元」，當時女友一臉不悅，殊不知最近啪啪完，女友就會拿走原PO身上的現金，如果錢不夠的話，還會要他立刻轉帳。如今連續激戰了5天，原PO開始後悔這個提議，「我不知道身體能撐多久，有時很累也做！」

一名男網友在Dcard表示，女友近期花錢如流水，成了月光族，還看上一支新款智慧型手機，便開口向原PO借錢。原PO直言，已經借了不少錢給女友，也抱著最壞打算，「可能拿不回來！」

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結果原PO脫口而出，「那我們做一次，給妳3000元不用還」，女友當下反瞪他一眼，並回嗆「當我是賣的嗎？」原PO趕緊解釋真的是開玩笑。

沒想到從上周開始，兩人只要親密連結完，女友就會拿走原PO皮包裡的現金，有時現金不夠，還會要他線上轉帳，女友甚至得意洋洋地笑說，意外找到另類賺錢新招。

然而連續激戰了5天，原PO反而開始崩潰，就怕體力隨時會被女友榨乾，「錢不是什麼重點，重點是我不知道身體能撐多久，有時很累也做...該怎麼辦？」

底下網友紛紛笑虧，「提供多元支付也蠻貼心的」、「你小心女友缺錢...在外面也用這招」、「花錢還很累，你根本虧大了」、「不錯耶，我也想提供我男友這個方法」、「怎麼會跟女友開這種玩笑」、「累了沒關係，先儲值」、「這樣會不會以後沒給錢...就沒辦法維繫感情了」。