被AI摘要引用！林氏璧曝1隱憂嘆「這夕陽產業還能撐多久？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

前台大感染科醫師、旅日達人林氏璧經常在粉專分享旅日心得，他近日發文表示，自己撰寫的「LAWSON必買好物」文章被AI摘要引用，但這是一則以喜一則以憂的消息，因為AI摘要雖然能提升曝光，但也直接影響了網站流量，「不知道部落格這樣的夕陽產業還可以撐多久。」

林氏璧在粉專表示，現在用Google搜尋會出現AI摘要，最近搜尋「LAWSON必買」時，他發現自己的文章會被AI摘要引用。但林氏璧指出，這對部落客來說一則以喜一則以憂，「AI摘要出現以來，害很多內容網站的流量下降，因為大家不用點進來，就可以看到內容了。」

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他忍不住感嘆，雖然部落格這樣的夕陽產業還可以撐多久，但還是會繼續努力寫下去，也希望大家還是要點進網站看看原文，「我覺得AI整理出來的東西有時會有AI幻覺，可能會扭曲原本文章的意思@@」、「他整理的有些我好像根本沒寫到，好妙。」

貼文引發討論，許多人也相當有感，「AI會唬爛！」「AI真的有時候都亂截亂講，如果資訊比較複雜，我還是會點進去網址看看完整內容」、「我不會只看AI摘要，我會參考AI的關鍵字繼續Google」、「尤其是醫療類的字詞搜尋，已經幻覺到我不敢亂讀，怕記憶烙印太深。」