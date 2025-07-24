半年不到！DeepSeek跌落神壇　下載量暴跌七成

▲DeepSeek。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸DeepSeek所研發的AI模型今年初在全球爆紅，但據大陸網路服務商QuestMobile推出的《2025年二季度AI應用價值榜》，DeepSeek的下載量較上一季暴跌了72.2%，輸給字節跳動旗下的「豆包」。

從榜單上可以看到，2025年二季度，AI助手的下載量榜首位置發生明顯變化，字節跳動旗下的「豆包」，取代了一季度「斷層式」領先的DeepSeek，成為月均下載量的冠軍，並在活躍用戶規模上進一步縮小差距。

一季度的「雙冠王」在二季度出現明顯回落，月均下載量從第一季度驚人的8111.3萬驟降至2258.9萬，降幅高達72.2%。儘管MAU仍以近1.7億的規模位居榜首，但相比第一季度的近1.87億，也出現9.3%的下滑。

QuestMobile認為，豆包在第二季度展現了強大的後勁，背後是字節跳動生態流量的持續灌溉與產品場景的深化佈局。特別是其在教育等垂直領域的子應用「豆包愛學」表現不俗，MAU達到756.2萬，成功為豆包主App構建了高頻、剛需的使用場景，形成了「通用平台+垂直爆款」的雙輪驅動模式。這種策略不僅帶來了穩定的新用戶，更重要的是有效提升了用戶的留存和活躍度。

QuestMobile指出，DeepSeek被其他AI應用分流，不再是性價比之王，一方面，DeepSeek動作寥寥，大版本更新停滯，曾被寄予厚望的DeepSeek-R2模型原計劃5月初發表，但直至7月中旬仍未見蹤影，引發市場對其技術換代能力的質疑。

QuestMobile提到， DeepSeek「高性價比」的也標籤正在被市場一點點撕下，進一步加劇了流量的流失，包含阿里、字節、百度等大廠紛紛推出API價格更低的同類模型。蓄勢待發的「AI六小龍」們通過模型更新，也開始在性能和價格上紛紛挑戰起DeepSeek的性價比。

QuestMobile研究總監陳燕表示，DeepSeek下滑主要源於其被其他應用接入後，用戶被分流。

數據顯示，DeepSeek的App端流量自4月起開始下滑。具體來看，5月流失的DeepSeek用戶中，6月有59.2%轉向使用百度App，38.6%轉向使用豆包App，7.0%轉向使用元寶App。

陳燕進一步指出，DeepSeek屬於通用型智能問答產品，在辦公、學習、娛樂等垂直場景對用戶的深度綁定不足，這也導致其用戶吸引力降低。