快訊／關押204天！沈慶京1.8億交保　安裝電子腳鐐重獲自由　

▲沈慶京今天1.8億元現金交保。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

台北地院審理京華城案，11日裁定沈慶京1.8億交保，經過14天，沈慶京今（24）日以現金於台銀公庫部繳納辦保，預計6點從北所提解到北院，安裝電子腳鐐完成連線設定，就可以離開。

沈慶京在2024年8月30日被法院裁定收羈押禁見，至同年12月26日起訴移審後，沈原本獲北院兩度准許4000萬元、1億元交保，經檢方抗告後，都被高院發回更裁，合議庭以「尊重審級制度」等理由，在今年1月2日改裁定羈押禁見至今，已經過了204天。

沈慶京在7月10日就獲准1億元現金保，外加保證人提出2億元書面保證，並須佩戴電子手環或電子腳環監控防逃，沈提出的2位人保都被法官審核資力不足退貨，律師表示本案有政治成分、人保難尋，「必須體諒朋友」，請求不徵求人保。合議庭考量沈慶京在押期間密集就醫，台北看守所無法提供他所需的無菌環境，經常戒護沈就醫及手術，也造成看守所人力負擔，本月17日開庭視訊訊問，仍住院的沈表示「住院期間已多次進行手術，近日希望辦理出院手續」。

合議庭認為沈慶京病情現況，及犯罪情節、地位、職業、訴訟進行之程度、身體狀況、資力等情，若提出一定數額之保證金供擔保，足令沈心有所忌，輔以限制出境、出海、科技設備監控措施及限制住居，應有相當程度心理約束力，裁定交保1億8000萬元，其中至少1億元須以自己名義提出，並限制住居在台北市大安區住處，交保期間限制出境、出海8月，須於左腳佩戴電子腳環，以法院配發個案手機定時自拍上傳報到。此外交保期間不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

沈慶京今（24）日以現金於台銀公庫部繳納辦保，預計6點從北所提解到北院，安裝電子腳鐐完成連線設定，就可以離開。