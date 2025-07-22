柯文哲再延押2個月！律師點破3大關鍵「有什麼好意外？」

▲柯文哲續押。（圖／記者黃哲民攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台北地院審理京華城案，昨（21）日裁定柯文哲與應曉薇，自8月2日延長羈押2月禁見，李文宗、沈慶京則分別以2000萬及1億8000萬元交保。對此，律師林智群在臉書點出三大原因，直言「這有什麼好意外的？」

林智群今發文表示，首先，一般行情本就如此，「我去年就講過很多次了，押了就是直接續杯到一審判決結束，有時候有共犯在逃的話，續到二審結束都不奇怪。」

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其次，柯文哲貼身秘書「橘子」許芷瑜仍在國外潛逃。林智群直言，「橘子一天不回來，阿北根本交保無望。」

最後，林智群也說，「雪上加霜的是，阿北周邊的人（民眾黨那些人）一天到晚搞網軍、法院外面烙人，試圖對檢察官法官施壓，這根本就是騷操作，我沒看過外面的人這樣姆第姆狗（胡亂搞），不會迴向到被告身上的。」

另外，京華城案本周四（24日）開完庭，將暫時休兵2周，表定8月7日再開庭。合議庭今提前公布柯文哲與應曉薇第3度延長羈押禁見裁定，理由為依據目前擬定的審理計畫，業已密集進行交互詰問程序，仍有部分與柯、應被起訴犯罪事實密切相關的證人，尚待傳喚到庭，無法排除柯、應湮滅證據或勾串共犯、證人之虞。

