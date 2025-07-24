花蓮捐款爭議！傅崐萁夫婦按鈴控告童子賢　嗆：再有轉述一併告

▲立法委員傅崐萁24下午正式現身花蓮地方法院按鈴申告。（圖／記者柯政誟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

針對和碩董事長童子賢對花蓮縣政府及立委傅崐萁的捐款指控，從23日發言至今已逾24小時，由於童子賢並未舉出具體證據，傅崐萁及妻子花蓮縣長徐榛蔚認為，其發言內容既詆毀花蓮縣府同仁努力，更涉嫌違反選罷法第104條意圖使被罷免人通過或否決，兩人因此於今天（24日）下午，分別對童子賢提告。

傅崐萁表示，花蓮近年來共發生三次大地震，經查和碩聯合科技有限公司在2018年的0206震災時，有捐款花蓮縣政府新台幣1500萬元，至於0918震災及0403震災，另查捐款新台幣100萬元以上的捐款記錄，均查無和碩公司或童子賢的捐款記錄；再透過衛福部賑災專戶（0206花蓮震災專案捐款），用「童子賢」及「和碩」關鍵字，都查無捐款紀錄。

傅崐萁強調，童子賢的不實指控既傷害所有戮力從公的花蓮縣政府同仁，也踐踏花蓮人、又在災民身上撒鹽。尤其在罷免投票前兩天散發不實內容，已違反「公職人員選舉罷免法」第104條—「意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑」。

▲傅崐萁表示，如果再有任何人，再不當轉載或是轉述不實言論，將一併提告。

傅崐萁更指控，18年前童子賢等人極力反對蘇花高，說會「破壞環境」，造成蘇花高停建，而花蓮人的苦難就是這樣造成的。

傅崐萁表示，期待各界有志之士都能為花蓮發聲，同島一命，我們需要更多人為花蓮加油努力，而不是迎合賴清德的旨意，對花蓮人民進行無情的踐踏！如果再有任何人，再不當轉載或是轉述不實言論，本人將一併提告！