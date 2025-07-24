泰柬7月邊境衝突時間軸曝！泰兵「一周3度踩地雷」　柬軍砲擊加油站

記者羅翊宬／綜合報導

泰國、柬埔寨邊境今（24）日再度爆發武裝衝突，雙方展開激烈交火。回顧泰柬兩國衝突，其實可以從今年5月底說起，泰軍在東北伊善區巡邏時，發現柬埔寨士兵在爭議地區挖壕溝，在要求停止作業後遭柬軍開火，隨後泰軍展開反擊。豈料，最近泰軍又發現柬軍埋設地雷，在撤離駐柬大使後，柬軍更砲擊泰國加油站。

今年5月28日清晨5時45分，泰國東北部伊善地區汶叻差他尼府崇博地區，泰軍巡邏時發現柬埔寨士兵在雙方宣稱擁有主權的爭議地區挖掘壕溝，因此要求柬軍停止行動，豈料卻遭到對方開火，因此迅速採取反擊，過程中造成一名柬兵死亡，雙方交火10分鐘後由副指揮官通話達成初步停火協議，不過兩軍未撤離現場。

▲位於泰國曼谷的柬埔寨皇家大使館。泰國召回駐柬大使，並宣布將驅離柬國大使。（圖／路透）

根據《泰國日報》，泰國、柬埔寨的邊界紛爭一直延續到7月，在與柬埔寨接壤的素林府帕農東叻縣塔梅恩寺地區，於24日上午再度爆發激烈交火，且由柬埔寨方面率先開火，柬軍攜帶武器至鐵絲網前方據點，由6名攜帶火箭推進榴彈（RPG）的全副武裝士兵，前往接近泰軍前哨基地的鐵絲網防線。

泰媒透過報導整理出泰柬雙方從7月以來的衝突，起因疑似為柬軍在邊境私自埋設地雷。

2025年7月16日，泰國士兵在烏汶府「崇博口岸」（ช่องบก）巡邏時踩到地雷，導致1名士兵左腳踝炸斷、2名士兵受傷，該地發現PMN-2類型地雷，泰軍查詢後聲稱是柬埔寨近期埋設的地雷。

7月20至23日，泰柬兩國民眾前往位於素林府的塔門通寺（Prasat Ta Muen Thom）參觀、人潮不斷，導致雙方摩擦頻傳，且多次發生口角。泰國發現，柬埔寨在樹上安裝監視器，且鏡頭朝向泰國。隨著大量遊客湧入寺廟，泰、柬兩軍決定加強控管。

7月23日，泰國士兵在烏汶府的「馬鞍口岸」（ช่องอานม้า）踩到地雷，導致一名士兵右腿必須截肢、另有4人受傷。

▲泰國素林府一棟房屋遭柬軍發射火箭攻擊，2名平民死亡，現場血跡斑斑，相片已經灰階處理。（圖／路透）

7月24日上午7時35分（當地時間），駐守素林府塔門通寺的泰軍特遣部隊回報，聽見疑似柬埔寨軍隊無人機在上空盤旋。

7月24日上午8時20分，柬埔寨方面從寺廟東側、距離泰軍地約200公尺處開火攻擊，6名攜帶火箭推進榴彈的柬軍接近泰軍據點，泰軍則嘗試溝通交涉、避免衝突升級。隨後，柬軍再度從距離200公尺處向泰軍東側前線基地開火。雙方於上午9時20分激烈交戰，造成泰軍一名士兵受傷。

7月24日上午9時40分，柬埔寨在尚未顧及平民安全下擴大攻勢，向泰國基地發射BM-21火箭炮，擊中泰國四色菊府的高棉遺跡「塔翁寺」（ปราสาทโดนตวล），使泰柬邊境包括素林府、烏汶府、四色菊府皆爆發交火衝突。

7月24日上午9時55分，柬埔寨發射的砲火落入泰國素林府加春縣（อำเภอกาบเชิง）邊境開發中心社區，而柬軍更試圖進一步入侵邊境地帶，因此泰軍批准使用火爆反擊、捍衛主權。

隨著緊張情勢升溫，泰國皇家軍隊第二軍區於24日上午10時51分，從烏汶府出動6架F-16戰機，鎖定並摧毀柬埔寨軍第8、9步兵旅指揮部。