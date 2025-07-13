50嵐「超古早味1新品」曝光　一票人驚：小時候超愛喝

▲50嵐新品上市。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

日前50嵐店員因「重焙烏龍拿鐵」做到手軟，近日有網友驚呼，限定門市有新品試喝，是超古早味的「麵茶拿鐵」，引來大票網友討論「我小時候超愛喝麵茶」、「真的超好喝」。也有麵茶控分享，其實其他業者也曾出過相似飲品，「老賴之前有出，那滋味很讚」。

一名網友在Threads表示，最近50嵐有新品上市，竟是古早風味的「麵茶拿鐵」，全台只有7間門市試賣，包括平鎮和平、竹東二、苗栗府前、台中健行、鹿港中山二、嘉義友愛、北港公園。

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底下網友熱議，「聽說很好喝，我還沒機會去買」、「為什麼台南沒有」、「好特別」、「我小時候超愛喝麵茶，從小就有老人魂」、「真的超好喝」、「高雄怎麼沒有啊」、「麵茶控」、「哇塞想喝」。

也有內行人分享其他手搖飲已出過相關飲品，「老賴之前有出，那滋味很讚」、「微堂的麵茶鮮奶也爆炸好喝」。

說到夏日來一杯手搖飲最消暑，不少店家也推出買一送一活動，如下：

●老賴茶棧

老賴茶棧即日起至7月15日祭出「3大飲品買1送1」，品項包括「冬檸冰粿飲」、「珍珠紅茶」及「文清烏龍」，期間只要透過外送平台Uber Eats即享優惠，詳細資訊依平台為主。

●珍煮丹

珍煮丹即日起至7月15日祭出「2大飲品買1送1」優惠，品項包括「珍珠奶茶」、「木梨茉莉」，期間凡使用外送平台Uber Eats即享優惠，詳細資訊依平台為主。

●鶴茶樓

鶴茶樓即日起至7月15日祭出「買1送1」優惠，只要購買「芝麻糊凍鶴頂那堤」就送「泰式奶茶凍泰奶」，限於外送平台Uber Eats享優惠，詳細資訊依平台為主。