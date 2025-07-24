出奧步？台中罷免投票所被改到空地、洗車場　卓榮泰要求中選會宣導

▲罷免投票進入最後倒數階段，但台中卻傳出投開票所地點詭異變更。（示意圖／記者白珈陽攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免將在26日進行投票，但近來傳出有投開票所竟被改到空地、洗車場、車庫、空屋，引發民眾質疑「意圖使選民走錯地方無法投票」。對此，行政院長卓榮泰今（24日）在院會裁示指出，地方政府或各地方選委會要主動說明有變更異動的投開票所，力求選務作業要公平、公正；中選會也要向地方選委會宣導，並明確要求，不能再發生不合理變更投票所的情形。

有媒體報導、社群平台傳聞，台中市部分民眾發現投票所地點詭異，包含空地、洗車場、車庫、空屋，質疑市府「意圖使選民走錯地方無法投票」。對此，中選會說明，各縣市選委會原則上會選擇2024大選的投開票所地點；台中市選委會則說，部分投開票所有變動，是因為暑期校舍修繕或私人場地不願出借等狀況，非刻意更改。

卓榮泰說，針對媒體報導7月26日投開票所地點更動影響國人行使公民權利，請中選會要求各地方選委會要加強說明，提醒國人要主動檢視投票通知單上的投票地點是否與過往相同？如果有所變動，應該提醒國人，先了解投票所的路線。

卓榮泰指出，希望所有的地方政府或各地方選委會，能主動協助針對有投票所變更的區域，應該在原投票所地點提供具體指引，讓走到舊地點的民眾能在最短時間內改到新的地點。

針對設置在非常不適當地點的投票處所，卓榮泰說，現階段再進行變更雖然有困難，但一定要進行記錄，作為日後設置投票所的依據；中選會也要向地方選委會宣導，並明確要求，不能再發生不合理變更投票所的情形。

卓榮泰表示，無論選舉或罷免都是民主的過程，都是國人的基本參政權利的行使，應該一視同仁，所有選務作業要公平、公正，請中選會公開說明投開票所異動的情形，各地方選委會也應該積極避免各項爭議產生，事前做好更多規劃與說明，讓每位國人都能迅速方便行使公民權利，力求選務工作公正辦理。