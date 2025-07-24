罷免投票倒數2天！　中選會公布5大禁令違者最重罰200萬

▲中選會副主委陳朝建。（圖／記者徐文彬攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

726罷免投票日即將到來，中央選舉委員會今（24）日召開記者會，針對投票日當天的注意事項進行說明，並特別公布五項禁止行為，違規者將面臨罰鍰甚至刑責。

中選會副主委陳朝建表示，本次投票日為7月26日，時間從上午8時至下午4時止，提醒民眾務必攜帶國民身分證、印章與投票通知單，至指定投票所投票。

針對投票當天的相關規範，中選會列出五項禁令如下：

1.禁止從事罷免宣傳活動

自7月26日凌晨0時起，民眾不得透過LINE、Facebook、Twitter等社群平台，或是簡訊、媒體進行任何罷免相關宣傳、拉票或反罷免活動。違者將處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰，若經勸阻仍不停止，將按次連續開罰。若為政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人，罰鍰金額提高至20萬元至200萬元。

2.禁止在投票所周邊擾亂秩序或干擾他人投票

在投票所周圍30公尺範圍內，不得喧嘩、鼓吹或阻止他人投票與否。違規經制止仍不聽者，將面臨一年以下有期徒刑、拘役，或處1萬5000元以下罰金。

3.禁止攜帶開機手機與攝影器材進入投票所

為維護投票隱私與秩序，除非關機，任何手機及攝影器材皆不得攜入投票所，違者將處3萬元至30萬元罰鍰。

4.不得撕毀罷免票

投票人撕毀罷免票，將依規定處5000元至5萬元罰鍰。

5.禁止將罷免票攜出投票所

若將罷免票攜出者，將面臨一年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。

針對是否允許罷免正反雙方於投票日當天鼓勵投票，陳朝建強調，無論是領銜人還是被罷免人，當日皆不得進行任何罷免相關宣傳或競助選活動，如有違規檢舉，將依法調查並視行為人身分與具體情節處理。

此外，近期網路謠傳選民可自備印章工具或印泥圈選投票，中選會也澄清，這類行為可能導致選票作廢，且若不服勸阻，將涉及違反選罷法第105條，可處兩年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以下罰金。