　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免投票倒數2天！　中選會公布5大禁令違者最重罰200萬

▲▼ 726罷免投票,中選會提醒投票應注意事項記者會, 中央選舉委員會副主任委員,陳朝建 。（圖／記者徐文彬攝）

▲中選會副主委陳朝建。（圖／記者徐文彬攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

726罷免投票日即將到來，中央選舉委員會今（24）日召開記者會，針對投票日當天的注意事項進行說明，並特別公布五項禁止行為，違規者將面臨罰鍰甚至刑責。

中選會副主委陳朝建表示，本次投票日為7月26日，時間從上午8時至下午4時止，提醒民眾務必攜帶國民身分證、印章與投票通知單，至指定投票所投票。

針對投票當天的相關規範，中選會列出五項禁令如下：

1.禁止從事罷免宣傳活動

自7月26日凌晨0時起，民眾不得透過LINE、Facebook、Twitter等社群平台，或是簡訊、媒體進行任何罷免相關宣傳、拉票或反罷免活動。違者將處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰，若經勸阻仍不停止，將按次連續開罰。若為政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人，罰鍰金額提高至20萬元至200萬元。

2.禁止在投票所周邊擾亂秩序或干擾他人投票

在投票所周圍30公尺範圍內，不得喧嘩、鼓吹或阻止他人投票與否。違規經制止仍不聽者，將面臨一年以下有期徒刑、拘役，或處1萬5000元以下罰金。

3.禁止攜帶開機手機與攝影器材進入投票所

為維護投票隱私與秩序，除非關機，任何手機及攝影器材皆不得攜入投票所，違者將處3萬元至30萬元罰鍰。

4.不得撕毀罷免票

投票人撕毀罷免票，將依規定處5000元至5萬元罰鍰。

5.禁止將罷免票攜出投票所

若將罷免票攜出者，將面臨一年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。

針對是否允許罷免正反雙方於投票日當天鼓勵投票，陳朝建強調，無論是領銜人還是被罷免人，當日皆不得進行任何罷免相關宣傳或競助選活動，如有違規檢舉，將依法調查並視行為人身分與具體情節處理。

此外，近期網路謠傳選民可自備印章工具或印泥圈選投票，中選會也澄清，這類行為可能導致選票作廢，且若不服勸阻，將涉及違反選罷法第105條，可處兩年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以下罰金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 2861 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
10萬人上凱道空拍圖曝光！　曹興誠現身宣講
10萬人無畏暴雨集結凱道　沈伯洋：726、823讓台灣人聲音
《黑白大廚》遭中國「整鍋端去抄」！　韓Netflix發聲
罷免投票倒數！中選會公布5大禁令　違者最重罰200萬
王小棣站台挺大罷免　「人民才是國家主人，但有人忘了」
金鐘視帝現身凱道晚會：台灣人尊嚴不容踐踏

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

10萬人上凱道空拍圖曝　曹興誠：團結起來讓台灣變成更穩固的國家

10萬人無畏暴雨集結凱道　沈伯洋：726、823讓台灣人聲音響徹雲霄

劉寶傑談大罷免！一開口「血流成河」：好牌被打爛

罷免投票倒數2天！　中選會公布5大禁令違者最重罰200萬

王小棣站台挺大罷免　「人民才是國家主人，但有人忘了」

把賣國立委趕出國會！　陳慕義：台灣人尊嚴不容踐踏

大雨也擋不住民意！　罷團造勢破5萬人冒雨齊聚凱道

直擊／罷團724上凱道　活動開始前20分鐘就湧入破萬人潮

中油外海潛水作業職災　勞動部修法呼聲再起

館長刺青遭《央視》馬賽克　梁文傑：不准「露臂」只准「笑迎春」

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

Rosé下台「腳滑慘摔」 秒爬起...繼續唱歌！

【髮廊變急診室】男子理髮到一半昏倒 客人直接CPR開救！

【萬里車禍瞬間】砂石車打滑撞國光客運！ 鋼材炸飛騎士險躲過

10萬人上凱道空拍圖曝　曹興誠：團結起來讓台灣變成更穩固的國家

10萬人無畏暴雨集結凱道　沈伯洋：726、823讓台灣人聲音響徹雲霄

劉寶傑談大罷免！一開口「血流成河」：好牌被打爛

罷免投票倒數2天！　中選會公布5大禁令違者最重罰200萬

王小棣站台挺大罷免　「人民才是國家主人，但有人忘了」

把賣國立委趕出國會！　陳慕義：台灣人尊嚴不容踐踏

大雨也擋不住民意！　罷團造勢破5萬人冒雨齊聚凱道

直擊／罷團724上凱道　活動開始前20分鐘就湧入破萬人潮

中油外海潛水作業職災　勞動部修法呼聲再起

館長刺青遭《央視》馬賽克　梁文傑：不准「露臂」只准「笑迎春」

10萬人上凱道空拍圖曝　曹興誠：團結起來讓台灣變成更穩固的國家

「藝術麻瓜」也能感受到快樂的畫展！繽紛噴漆小花舞動活著的幸福

在總統府演講…Janet《零日攻擊》自製「高材生筆記」一翻開超狂

一聲巨響驚見「3米蟒蛇」獵殺藍孔雀！小嘴吞不下去勒死牠

10萬人無畏暴雨集結凱道　沈伯洋：726、823讓台灣人聲音響徹雲霄

流星劃過錶面好浪漫　積家點綴盛放牡丹更貴氣

劉寶傑談大罷免！一開口「血流成河」：好牌被打爛

《黑白大廚》遭中國「整鍋端去抄」！　韓Netflix發聲：從未授權

夏語心主持被嫌太low「節目6集就腰斬」！　公視發聲揭真正解約主因

吳謹言被大咖女星搶走電影角色！　「拍半年2萬元打發」于正曝內幕

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

政治熱門新聞

朱立倫嗨喊「大罷免可以不投票！」　民進黨回應了

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

日本關稅15％　郭正亮大膽預言台灣最後結果

蔡英文大罷免表態「我會去投票」　PO文1hr衝破8.5萬讚、4千留言

八點檔男星挺罷：昔因國家反共政策被封殺　今藍營甘做共產黨內應

快訊／「花蓮王」震怒！傅崐萁今下午將告童子賢　嗆：敢做不敢當

徐榛蔚嗆如果有下令「繞一手」就辭職　童子賢還原捐款時序再打臉

呂捷點評蔡英文罷免表態文：我看了2小時　沒仇恨標籤卻一錘定音

直擊／罷團724上凱道　活動開始前20分鐘就湧入破萬人潮

金鐘視帝也挺大罷免　直言「讓國民黨痛才會改」

賴曾喊終結惡質罷免　粉專嘆自打臉

大雨也擋不住民意！　破5萬人冒雨齊聚凱道

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

詞神林夕表態挺罷免！　喊話真心護台的人不會無感、而是不罷不休

更多熱門

相關新聞

726投票可自備印泥？　中選會駁謠言：恐觸法被判2年徒刑

726投票可自備印泥？　中選會駁謠言：恐觸法被判2年徒刑

首波大罷免投票將在26日登場，中選會今（24日）召開記者會提醒投票應注意事項。針對網路謠傳投票人可自備圈選工具、印泥或印台等，中選會澄清為不實訊息，此舉可能造成無效票，且若經制止不聽勸，可依《公職人員選舉罷免法》第105條，處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。

中選會：大罷免8月1日公告投票結果　罷免通過者當天解職

中選會：大罷免8月1日公告投票結果　罷免通過者當天解職

陸疑提供罷免優惠機票　陸委會：中共別插手

陸疑提供罷免優惠機票　陸委會：中共別插手

罷免投票返鄉潮明天湧現　台鐵午後往花東7成滿

罷免投票返鄉潮明天湧現　台鐵午後往花東7成滿

童子賢提不出證據又未道歉　傅崐萁按鈴提告

童子賢提不出證據又未道歉　傅崐萁按鈴提告

關鍵字：

選舉投票罷免中選會禁忌

讀者迴響

熱門新聞

小A辣爆「和美國球星開房過夜」！極樂私生活全曝光

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

獨／汐止雙亡夫妻曾是藝壇佳話　才債務更生卻遇詐

統神SWAG脱了「2女優愛撫」全程無反應！

洩題給台灣？　川普連發文曝滿足1條件才降稅：將徵15％至50％

激戰10萬粉女警！渣警網售性愛片：叫聲像母狗

Kiwebaby放水屁噴屎在林進家沙發

Coldplay偷情CEO「正宮爆毀滅性證據」！

即／泰出動6架F-16！摧毀柬埔寨2據點

小A辣開房美球星「進房獨處過程」全曝光！

OL遭老闆拉到廁所脫褲性侵拍片！法官看監視器畫面傻了

朱立倫嗨喊「大罷免可以不投票！」　民進黨回應了

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

驚悚畫面曝！男大生遭砂石車輾斃　母認屍崩潰

更多

最夯影音

更多

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面