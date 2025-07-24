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花蓮「機車定檢+簡訊登錄」抽獎名單出爐

▲抽獎活動由環保局空氣噪音防制科科長林蔡毓親自主持並由政風室主任擔任監核人員，活動全程錄影。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

抽獎活動由環保局空氣噪音防制科科長林蔡毓親自主持並由政風室主任擔任監核人員，活動全程錄影。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為促進機車排氣定期檢驗率並落實環保數位化政策，花蓮縣政府環境保護局今年特別辦理「完成機車排氣定檢及E化簡訊登錄抽好禮」活動，吸引縣內車主主動完成定期排氣檢驗，同時推廣不再寄發紙本通知的數位轉型政策，並以抽獎獎勵方式回饋配合民眾。

本次抽獎活動於114年7月22日上午10時於環保局會議室舉行，由空氣噪音防制科科長林蔡毓親自主持抽獎作業並由政風室主任擔任監核人員，活動全程錄影並於事後上傳至官方Facebook平台公開播放，以達成公平、公正、公開的原則，讓所有參與者皆能安心見證抽獎過程的透明與真實性。

本次抽獎內容豐富，獎項多元且具實用價值，包含電動機車、電動自行車、通訊手機、筆記型電腦、智慧手錶及精美小禮品，總計高達57位得獎者，讓完成定檢的車主有機會帶回多項好禮。

▲抽獎活動由環保局空氣噪音防制科科長林蔡毓親自主持並由政風室主任擔任監核人員，活動全程錄影。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼得獎名單及獎品。

為確保資訊公開與透明，抽獎結果將於7月22日下午公布於花蓮縣環保局官網(www.hlepb.gov.tw)及Facebook專頁，獲獎者也將收到手機簡訊通知。領獎時間截止於114年7月30日上午10時00分止，請獲獎人員統一至花蓮縣環保局(花蓮市中美路68號)二樓空氣污染防制科機車櫃檯領取，屆時中獎者須攜帶身份證、機車行照親自領獎或委託代理人辦理，未能於截止前領獎者，將依序通知備取人選遞補。

▲抽獎活動由環保局空氣噪音防制科科長林蔡毓親自主持並由政風室主任擔任監核人員，活動全程錄影。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

環保局貼心提醒，獎項領取逾期視同放棄，請中獎民眾務必留意官網資訊與簡訊通知。透過本次抽獎活動，除鼓勵民眾依期完成機車排氣定期檢驗，也進一步強化社會大眾對空氣品質與健康生活的重視。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣長期致力於落實低碳環境與智慧治理，期望透過科技與數位化手段提升環保政策執行效率，並減少紙本浪費，以實際行動支持2050淨零碳排目標。徐縣長也呼籲尚未申請簡訊通知的車主儘速加入，11月還有一次抽獎活動機會，齊力實現低碳、永續的生活環境，攜手打造花蓮成為更潔淨、永續、友善的低碳家園。

抽獎影片聯結：https://www.facebook.com/share/v/16tcKMiVGx/

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