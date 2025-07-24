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否認Labubu割韭菜　泡泡瑪特創辦人：希望成為百年IP

▲▼泡泡瑪特,POP MART,拉布布,labubu。（圖／路透社）

▲Labubuu。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

泡泡瑪特創辦人王寧近日接受《央視》專訪，否認Labubu割韭菜，並表示希望Labubu能成為一個百年的IP。

對於泡泡瑪特市值的下跌，王寧說，他們現在的市值大概3000多億（人民幣），每天漲兩個點就上升100億，跌兩個點就下跌100億，「如果『標題黨』的話，每天都有人說你『暴跌百億』。」

王寧認為，他們的市值，不管是大家認為當年很高又降下來也好、現在又回上去也罷，它是一個非常市場化的行為，「其實是通過市場投票來認可你的價值。」

▼泡泡瑪特創辦人王寧。（圖／翻攝央視）

▲▼泡泡瑪特創辦人王寧。（圖／翻攝央視）

王寧提到，泡泡瑪特是回到初心，認真最一件事情，做一個美好的企業、一個長期的企業，「這是我們一直在努力做的事情。」

對於外界對Labubu「割韭菜」的質疑，王寧回應，「什麼叫割韭菜呢？如果我們想賺錢，那我們豈不是要趕快賣點LABUBU？那不是賺錢更直接嗎？我們真的是想要去做純商業主義，如果說投機也好、短期注意也罷，那我消耗它就行了，但我們沒有啊。」

王寧強調，作為一個長期的企業，肯定不希望過度消耗IP，好像一錘子買賣消耗掉，「Labubu已經10年了，未來我們希望它成為一個百年的IP，核心還是希望IP健康。」

▲▼泡泡瑪特,POP MART,拉布布,labubu。（圖／路透社）

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