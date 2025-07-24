兄弟檔聯手殺警奪槍！死囚王柏英宣稱遭刑求　提再審遭駁回

▲王柏忠、王柏英兄弟犯下的殺警奪槍案，造成員警洪重男死亡、員警張大皞重傷。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

王柏忠、王柏英兄弟在2005年間，計畫殺警奪槍後再搶銀行。2人鎖定汐止分局巡邏員警洪重男、張大皞，合力殺死洪重男後，並將張大皞殺成重傷，奪走配槍與子彈，王柏英因此遭判處死刑定讞。他日前宣稱遭到警方刑求，因此提出再審。不過高等法院審理後，認為是否刑求不影響死刑判決，因此駁回王柏英的聲請。

本案發生於2005年間，王柏忠因智力較為低下，長期失業在家；至於王柏英則是當年4月間被公司辭退，又積欠房貸，經濟壓力沉重。2人計畫搶劫銀行取得現金，但身邊僅有一把常常卡彈的黑星手槍與2發子彈，因此先計畫殺害員警取得配槍後，在搶劫銀行。2人在當年4月10日下午，鎖定騎乘警用機車巡邏的汐止分局員警洪重男、張大皞。

2名員警於汐止橫科路、汐止市農會白雲辦事處後門的巡邏箱簽到後，2兄弟頭戴全罩式安全帽，分持藍波刀、西瓜刀、拔釘鐵鍬等武器，自後方先攻擊張大皞的頸部，而後架住洪重男，並持刀猛刺洪重男胸膛多刀。2人當場將洪重男殺死，將張大皞砍成重傷，並奪走張大皞配槍與12發子彈。案發後震驚社會，警方循線逮捕2人，最高法院於2009年間將王柏英判處死刑定讞，王柏忠則判處無期徒刑定讞。

王柏英在看守所中等待執行超過15年，律師團日前提出一份證據，為2005年4月25日，2人被捕後收押進士林看守所，當天的健康檢查紀錄表。王柏英宣稱，在之後的法院審理程序中，曾經當庭證稱：「有被刑求，他們把我的眼睛矇住，手綁在後面，且灌水，就把我的衣服脫光，身上潑水，及吹冷氣，打我的肚子。」而該份健康檢查紀錄表記載，王柏英移送看守所羈押時，受有頭部外傷、手腕挫傷等疑似刑求的傷勢，證明遭到刑求而做出自白，請求法院重啟再審，並停止刑罰執行。

不過高等法院審理後，認為該項證據確實符合「新事實或新證據」，不過即便真的遭到刑求，但因為王柏英所犯為「強盜殺人罪」，依照客觀證據、共犯供詞，確實可以證明王柏英犯下本罪，且因其惡性重大，並不影響法院將他判處死刑的決定。因此高院駁回王柏英聲請。

▼王柏英。（圖／ETtoday製）