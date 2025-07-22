國小桌球狼教練摸小六女臀部30次！賠70萬和解遭判2年6月定讞

▲桌球教練多次猥褻女童，害她不想再練桌球，桌球選手夢碎。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園中壢區某國小外聘桌球教練阿偉（化名），利用指導學員的機會，對小六女童小詩（化名）多次伸手撫摸臀部，總計猥褻30次得手。一審將邱男判刑3年2月，上訴二審時，邱男以70萬元和解，二審因此改判有期徒刑2年6月。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。

阿偉在中壢區經營桌球館，由於基本動作扎實，培育出不少青少年國手，讓阿偉頗負盛名。但即便如此，阿偉還是無法勝過肉體的敗壞情慾。案發於2022年間，當時阿偉受託擔任某國小的桌球教練，而小詩則是當年升上六年級、在體育班就讀的桌球隊隊員，接受阿偉的指導。

小詩懷抱擔任桌球選手的人生志向，並告知阿偉，阿偉則告知會加重對小詩的訓練，小詩也應許。阿偉從2022年9月開始，要求小詩在晨練時舉啞鈴，並在下午課後訓練結束後，特別指導小詩。不過小詩發覺，阿偉總是趁著她舉啞鈴時，從後方熊抱自己；或是趁她練完啞鈴時，以手伸入運動短褲的褲縫中，藉機撫摸小詩臀部。

另外阿偉也會在下午課後訓練結束、置放運動器材時，叫住小詩，並以同樣的方式撫摸小詩臀部。小詩當然不願意，因此多次拜託同學在結束練習後，陪同她一起前往器材室，避免再遭阿偉鹹豬手。小詩一直遭侵犯，最後在2個月後就傳訊息給母親稱：「媽媽我不想要再上桌球課，因為教練一直都會摸我身體我很不舒服。」母親大驚，報警處理，檢方偵辦後，認為阿偉以平均每週5次左右的次數，共計在10週內對小詩猥褻48次，提起公訴。

一審法院審理時，阿偉否認犯罪，辯稱自己身為指導教練，與小詩難免會有肢體接觸，但這都是訓練必要，沒有不良居心。但一審法院根據其他同學的供詞，認應阿偉確實猥褻，但改認定每週猥褻3次，合計共30次猥褻得手，判刑3年2月。

案件上訴第二審，高等法院審理期間阿偉賠償70萬元，與小詩取得和解。二審因此改判阿偉有期徒刑2年6月。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。