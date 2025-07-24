快訊／柯文哲拚726投票權！選委會、矯正署說不行　結果明天揭曉

▲民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被收押，為了想參與7月26日大罷免投票，火速請律師提行政訴訟並聲請假處分，要求台北市選舉委員會、台北看守所應准予以適當方式完成罷免案的投票。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃宥寧／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城案羈押在台北看守所，無法參與7月26日羅智強罷免投票，昨向台北高等行政法院聲請假處分保障投票權。北高行今（24日）開庭調查，柯委任律師蕭奕弘與台北市選委會、矯正署代表均出庭說明，律師提出戒護外出投票、看守所設臨時投票所或通訊投票三方案，法院將綜合意見後裁定是否准許。

柯文哲委任律師蕭奕弘表示，柯戶籍在台北市大安區金甌女中投票所，依法具投票資格。羈押僅限制人身自由，不應剝奪憲法第17條保障的參政權。《公民與政治權利國際公約》也明確要求，各國應提供羈押或受刑人實際投票機會。

律師進一步指出，法院過去曾在花蓮、桃園假處分案例中，允許特殊投票方式，雖最終遭最高行政法院駁回，但顯示行政法院已有保障人民投票權的立場，他提出三種替代方案，包括由矯正機關戒護外出投票、在看守所內設臨時投票所，或由選委會提供通訊投票，由看守所代收選票投入票匭。

方案 內容說明 1 由矯正機關戒護外出至戶籍地投票所投票。 2 於看守所內臨時設置投票所，讓羈押者現場投票。 3 由選委會提供通訊投票，選票送入看守所，由收容人投票後封緘交回投入票匭。

蕭奕弘強調，這些方式都能兼顧「同票、直接、平等、不記名」原則，也符合行政效率與基本權保障。

台北市選舉委員會第一組組長辛克照表示，我國未制定不在籍或通訊投票制度，依法投票必須在「公開、自由、可被監督」的環境下進行，而監所屬封閉空間，難以符合相關標準。柯文哲雖具投票資格，但因個人現狀無法到場投票，屬個案情形。

矯正署記錄科長汪承漢說，羈押外出必須符合法定要件，現階段警力已緊繃，難以負擔戒護外出需求；且即便核准外出，依規定仍需上手銬腳鐐，恐引發人格貶損爭議，並涉及是否允許戒護人員陪同進入投票所等執行細節。他並提醒，一旦開放個案通訊投票，恐引發其他收容人相對剝奪感，應審慎評估。

台北市選舉委員會與矯正署代表均請求法院駁回聲請，並由聲請人自行負擔訴訟費用。北高行將綜合雙方意見作出裁定，此結果不僅關係柯能否在7月26日投下罷免票，也可能成為我國羈押者投票權的重要判例；合議庭預計於本週五宣布假處分是否成立。