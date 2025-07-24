呂捷點評蔡英文罷免表態文：我看了2小時　沒仇恨標籤卻一錘定音

▲網紅補教名師呂捷。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

在罷免團體、台派支持者千呼萬喚下，前總統蔡英文昨天深夜，針對7月26日大罷免首波投票，透過社群媒體表態，一個晚上吸引破15萬讚。對此，補教名師呂捷24日表示，短短7行、160多個字，他看了2個小時。他說，蔡英文展現出卸任領導人的高度，用「感謝」、「公民課」、「實踐民主」，把一場可能充滿對立情緒的罷免行動，轉化成一堂台灣人共同參與的民主課程。

蔡英文在其短短的發文中表示，最近在各地發起的罷免行動，是一場公民運動。我要謝謝所有公民團體，為了國家、為了民主，各位在家庭、工作與街頭的活動中奔波，真的辛苦了。

蔡英文指出，謝謝大家喚醒了身邊的許多人，共同參與這堂珍貴的公民課。各位的行動更證明了，台灣的民主不是空泛的口號，而是每一個人民的日常實踐，展現了台灣人民的韌性，「7月26日，作為一個公民，我會去投票，表達我對公民團體的感謝，謝謝大家一路以來的努力」。

▲前總統蔡英文。（圖／翻攝蔡英文臉書）



對於蔡英文的發文，呂捷點評表示，短短七行字，他看了兩個小時，只有一百六十幾個字，卻展現出一位卸任領導人的高度。他說，蔡英文沒有點名任何一位立委，卻讓所有關心台灣民主的人都明白，她站在行動者這一邊。

呂捷說，蔡英文用「感謝」、「公民課」、「實踐民主」，把一場原本可能充滿對立情緒的罷免行動，轉化成一堂台灣人共同參與的民主課程，「這不是動員，而是肯定；這不是喊話，而是授權」。

呂捷逐一分析，蔡英文說「民主不是政黨的專利，而是人民的日常。」這種說法，沒有仇恨、沒有標籤，卻如定海神針、一錘定音。

在蔡英文的文末寫道「我會去投票，表達我對公民團體的感謝。」呂捷認為，這不是順口一提，而是一記溫柔的詢問「一起吧！」

呂捷說，在這個時代，願意挺身而出的人值得鼓勵，而願意以仰視的角度看待人民行動的政治人物，更值得敬佩。他說，我們走過戒嚴，走過政黨輪替，現在卻被迫走到了「對立的泥沼」。

呂捷表示，每一張罷免票不論贊成還是反對，都讓政黨、政治人物往後不敢忽視民意的力量。他說，願台灣，永遠有人為孤獨前行的人點燈，願民主，永遠是人民自己的選擇，「民主會失敗，但不可逆；溫柔的力量勝過嘶吼咆嘯」。