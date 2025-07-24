川普威脅奏效？　澳洲宣布鬆綁「美牛進口限制」

▲美國伊利諾州超市的牛肉。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

澳洲政府24日正式宣布放寬美國牛肉進口限制，被視為與川普政府進行貿易談判的重要籌碼，希望藉此爭取美國取消對澳洲鋼鋁產品課徵的50%關稅，以及威脅對澳洲藥品課徵的200%關稅。

澳洲農業部宣布消息時表示，該國將鬆綁對於美國進口牛肉的限制，新政策將於7月28日生效，業者可開始申請進口許可。

部長柯林斯（Julie Collins）聲明指出，「嚴謹的科學與風險評估」所得出的結論顯示，美國監控與控制牛隻移動的強化措施，已經能夠有效管控生物安全風險，「政府絕不會在生物安全上妥協，澳洲支持開放且公平的貿易。」

2003年，澳洲因狂牛症（BSE）疑慮限制美牛進口，2019年雖開放美國境內飼養屠宰牛肉，但很少有供應商能夠證明他們的牲畜只待在美國，因為牛隻經常在美國、加拿大和墨西哥之間移動，缺乏足夠追蹤。

不過如今澳洲表示，由於認可美方技術的進步，該國也將開放在加墨出生後，合法進口至美國，並且在美國宰殺的牛肉。

▲美國總統川普批評美澳牛肉貿易失衡。（圖／達志影像／美聯社）



今年4月，川普公開批評美澳牛肉貿易失衡問題。數據顯示，去年美牛產量下跌，而澳牛進口量激增，總值高達40億澳元（約26.4億美元）。事實上，1990年以來，澳洲每年向美國出口15萬至40萬噸的牛肉，因為澳牛脂肪量較低、價格具有競爭力，受到美國速食連鎖店青睞。相較之下，去年僅269噸美牛出口至澳洲。

澳洲金融評論報（AFR）率先報導了澳洲的政策變化，並稱此舉是為了換取美國撤銷對澳洲鋼鋁製品課徵的50%關稅，以及川普威脅對澳洲藥品課徵的200%關稅。

不過分析師認為，這項決定不太可能顯著提振美國牛肉出口，因為澳洲本土牛肉價格低廉多了。諮詢公司Episode 3肉類與牲畜分析師達格利什（Matt Dalgleish）指出，美牛價格幾乎總是高於澳牛，目前更是澳牛的2倍，「這不會取代澳洲本土牛肉市場。」

