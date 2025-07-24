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陸2屁孩搶檳榔下秒摔車　他遭同夥丟包！老闆娘傻眼幫扶起來

記者黃翊婷／綜合報導

中國四川日前發生一起奇葩搶案，一名年約18、19歲的年輕人趁著店家只有一人顧店時，搶走一包檳榔，接著跳上同夥的機車想要逃跑，沒想到同夥突然「翹孤輪」翻車，兩人當場摔倒在地，同夥卻丟下他自己先跑，最後老闆娘追出來還幫他把機車扶起來。

2屁孩搶檳榔下秒摔車。（圖／翻攝自微博／搜狐千里眼）

▲黑衣男摔車之後被同夥拋下，遭搶的老闆娘還幫他把機車扶起來。（圖／翻攝自微博／搜狐千里眼）

根據陸媒《搜狐千里眼》報導，這起事件發生在四川成都，22日當天老闆娘一人顧店，一名身穿黑衣的年輕人進到店裡，並在店門口附近挑選商品，接著年輕人抓起一包檳榔就跑，老闆娘見狀也趕緊追了上去。

而在戶外的監視器畫面中，只見黑衣男搶到東西之後，立刻衝向早已等在一旁的同夥，沒想到同夥的機車一發動，整輛車突然「翹孤輪」，兩人也因此摔車，同夥爬起來之後自己先跑了，留下黑衣男獨自向追上來的老闆娘道歉，最後老闆娘還幫忙將機車扶起來。

知情人士表示，事後老闆娘有報警，警方也對當事人進行了口頭教育。相關監視器畫面在微博等平台傳開後，引發中國網友留言熱議，「老闆娘還好心幫你們扶車」、「真的會笑死，後半段別太幽默」、「肯定不是第一次搶劫，也不是最後一次」、「車估計也是偷的吧」、「太離譜了」。

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