南無超人？陸男花2個月開鑿2.8m高「奧特曼石窟」…遭官方調查

▲石像最終的樣貌，高2.8公尺。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

四川安岳一名男子近日公開自己的「奧特曼石窟」作品。他表示，自己花了2個月的時間雕刻，成本大約3000元（人民幣，下同）。石窟內的造像頭部以下為常見的大佛禪坐形態，頭部則是奧特曼造型，引起網友熱議，是否侵權。

據《上游新聞》報導，該名男子一共用了31張照片記錄製作「奧特曼石窟」的過程。他先用專業工具在崖壁上，鑿開了一個高3.5公尺的大洞，雛形後的石頭洞，再細刻小雕像。該作者IP顯示，其在四川安岳石羊鎮。

▲男子花2個月。（圖／翻攝自微博）

石窟內雕像一開始是與奧特曼極為相似的造型，但在網友「小心侵權」的提醒下，男子表示，參考南充博物館內漢代陶俑的形象，對整體造型就進行了大幅修改，並註明「創作靈感來自漢代陶俑」。

▲石窟最一開始的樣子，與動畫角色奧特曼極為相似。（圖／翻攝自微博）

歷經2個月創作，男子21日在網上發布了「奧特曼石窟」的最後成果，引發網友關注和留言，「這就是樂山大曼嗎」、「彌補了摩崖石刻沒有奧特曼的缺憾」、「這不是奧特曼是啥」、「這讓很久以後的考古學家怎麼研究」、「南無迪迦奧特曼」、「這不我奧慈悲」。

男子還在直播中表示，「因為有人舉報，所以名字和造型都改了，現在看起來有點像奧特曼，但肯定不是，誰見過這樣的奧特曼？」

▲▼男子雕刻的過程。（圖／翻攝自微博）

對於網友關心的「是否在自家石壁上挖洞」一事，他表示，「我去政府諮詢過，小規模石刻國土局不禁止，這裡又不是景區，石像高2.8公尺。」他還補充，「我是初學者，雕刻這個沒有收入，不能維持生計，今天的直播只有收入40音浪（約4元）。以後應該不雕了，準備打工去了。」

▲男子強調，創作靈感來自漢代陶俑。（圖為陶俑／翻攝自微博）

對於開鑿「奧特曼石窟」是否需要審批一事，石羊鎮政府人員表示，「依照規定，不管什麼石刻都不能隨便亂做，要通過正規程序審批才行。」安岳縣文旅局工作人員表示，會核實這個情況，「如果不在文物保護區範圍內的話，有可能管理沒這麼嚴格。（能否石壁挖洞雕刻石像）要看用地的性質，具體的要問相關部門。」

報導指出，四川安岳縣被譽為「中國石刻之鄉」，現存唐宋摩崖石刻造像10萬餘尊，石窟經文有40餘萬字，有全國重點文物保護單位10處，是中國唐宋石窟最集中的縣之一，其中，石羊鎮有毗盧洞、華嚴洞、茗山寺、孔雀洞4處全國重點文物保存單位。