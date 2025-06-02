大貓熊頂流「花花」端午人氣旺　遊客排隊1小時只為看牠3分鐘

▲吃竹子的「花花」。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

四川成都貓熊繁殖研究基地在端午、六一假期迎來絡繹不絕的遊客，都是為了來見大貓熊界的頂流女明星「花花」。現場遊客表示，排隊了一小時左右，只看了3分鐘也相當滿足，「看了花花後，又覺得生活可以過下去了！」

據《極目新聞》報導，現場工作人員表示，「排隊時間約兩小時，不過能不能看到花花也要碰運氣，大熊貓有可能會自己回到室內，並不是排隊了一定能看到。」

▲▼「花花」端午人氣旺。（圖／翻攝自極目新聞）

一對遊客母女表示，上午的時候，隊伍就排得非常長，兩人先參觀完了基地內其他的大貓熊、小貓熊等，下午再回到花花參觀處，結果依然要排隊一個多小時，所幸當天一直是陰天，氣溫較為穩定，花花一直在戶外悠閒玩耍，大家直呼運氣好。

根據研究基地的參觀規則顯示，參觀花花的排隊為單循環模式，且限時3分鐘參觀。儘管需耗費不少排隊時間，花花的魅力仍吸引無數遊客前來觀賞。

▲「花花」在室外玩耍。（圖／翻攝自極目新聞，上同）

報導指出，2023年以來大貓熊和花（小名：花花）因為獨特的氣質，和圓圓的長相打動了無數網友，成了「頂流明星」，人們都說，花花不但長得好看，個性也很好，被別的大貓熊不小心撞倒，牠就乾脆躺著吃飯。

花花的鬆弛、恬靜治癒了很多人。有網友這樣描述，「她那麼小，那麼圓、腿那麼短、動作那麼慢，但她從來都沒放棄，每次看到花花，我覺得我又行了！」