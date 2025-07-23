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一進店「連問4東西放哪裡」　店員神反應！他驚：不怕被AI取代

▲▼ 台南,小北百貨,立體停車場, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲店員總能一秒答出東西放在哪裡。（示意圖／記者張雅雲攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多產業積極導入AI技術，未來不少恐逐年被取代。不過一名網友直呼，去逛小北百貨，他連問4樣東西放在哪裡，店員總能不假思索，清楚指出放在幾樓、第幾行的貨架上，讓原PO不禁讚嘆，未來若AI大軍統治人類，「小北店員依舊是活得很好的一批人！」

一名網友在Threads表示，他去小北百貨買東西時，一進門就問「香港轉台灣的插頭」，當下店員立刻回答「在XX行。」他心想不簡單，接著又問「放肥皂的盤子」，店員則秒回「XX行靠右邊，有很多顏色。」

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看著店員總能秒問秒答，原PO繼續挑戰再問「浴缸的那顆塞子？」只見店員不假思索，「二樓XX行，中間。」最後原PO又拋問，「購物用的大袋子？」對方回得一樣乾淨俐落，「門口。」

整段互動下來，讓原PO內心佩服到五體投地，並幽默感嘆「我相信未來AI大軍統治人類，小北店員依舊是活得很好的一批人。」

文章引來萬人讚嘆，「想看早餐店阿姨vs小北百貨店員的記憶力大考驗」、「真的很猛，有的還不是在架子上，是貨架邊緣那一面也記得」、「建議小北百貨辦一個兒童營隊，訓練記憶力」、「五金百貨的店員記憶力都跟鬼一樣」、「還有超商員工也是無法被AI取代」、「台灣五金行、超市、雜貨店等，越多東西的店...店員越知道商品擺放位置」、「我家這邊的店，還可以把我當遙控車一樣操作，去找我要的東西，『左邊那排走～走～走～好停...不夠，再走一步！對，就在妳的左手邊」。

也有店員路過解答，「每天都在補貨，久了就知道位子了（在全聯打過工路過）」、「上貨上久了就會背了，我去4個月就知道東西在哪了」、「在書局做過一段時間，書櫃上每一本書都是自己移位、擺放的，每天盤點都兩次以上，這樣很難不記住」、「在同間店待一個月，什麼東西有、什麼東西沒有，位置在哪裡都可以大致了解」。

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