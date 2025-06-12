2025全球AI眼鏡出貨量估暴漲800倍　大陸市場將突破275萬支

▲AI智慧眼鏡。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

全球AI大模型井噴，與AI增強現實相連結的應用也日趨成熟，帶動實用工具AI眼鏡市場持續加溫，銷量開出紅盤。根據國際數據公司IDC數據顯示，2025年全球智慧眼鏡出貨量預計將達到1280萬支，同比增長26%；其中，中國市場將突破275萬支，同比增長高達107%，躍居全球第一。隨著技術成熟，下降的成本將反映到終端產品售價。

▲智慧眼鏡結合AI，功能日趨增多。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，智能（智慧，下同）眼鏡銷量大漲，帶動產業鏈上下游各個環節業務量快速上升。近兩年，國內智能眼鏡關鍵技術不斷成熟，產業鏈持續完善，智能眼鏡更輕便價格更「親民」。

深圳羅湖區的一家眼鏡店長表示，門市上架近10款智慧眼鏡，功能從最簡單的播放音樂、拍照、拍影片到較複雜的語音助手、導航、翻譯等，產品價格從幾百元到幾千元（人民幣，下同）不等。

消費者陳先生透露，佩戴智能眼鏡的話，平時就不用戴耳機了，「甚至還有一些字幕在鏡片上，真的有點出乎我的意料。」

隨著智慧眼鏡功能越多、銷量上升，某眼鏡生產企業CEO范勤表示，在2025年到2029年之間，年複合增長率應該在60%以上，「目前，有100多家智能眼鏡的專區，未來三年有200多家眼鏡店佈局智能眼鏡新的增量。」

同時，智慧眼鏡銷量大漲，也帶動產業鏈上下游各環節業務量快速上升，輕量化設計讓智慧眼鏡重量更接近普通眼鏡，進而提升佩戴體驗，再加上軟體優化也在加速，AI大模型各類應用快速落地，與智慧眼鏡深度融合，未來有望開發出更多AI交互場景。

某消費電子品牌XR（擴展現實）業務線總經理郭鵬強調，類似於光波導的眼鏡，由於技術難度稍微高一點，一般在2000元到3000元，觀影類的眼鏡現在基本上是1000元到2000元，「隨著量的增加，整個成本會非常快地下降。」