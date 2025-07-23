尹錫悅戒嚴前曾尋求台灣支持？　總統府駁斥：惡意造謠

▲南韓前總統尹錫悅近期接受特檢傳喚偵訊。（圖／達志影像）



記者陳家祥／台北報導

有關南韓《韓民族日報》報導，惡意影射韓方人員11月赴台灣出差，是「為了請求台灣支持緊急戒嚴」一事，總統府發言人郭雅慧表示，該報導無中生有，惡意造謠。台灣與各民主友方安全部門間之例行交流，早已行之有年，重點在聚焦區域安全議題，無關各國內部事務。

南韓《韓民族日報》23日獨家披露，前總統尹錫悅在緊急戒嚴前夕，前陸軍情報司令文尚浩在11月時秘密赴台5天，隨後在月底便宣布震撼全球的戒嚴令。有軍方內部人士透露，文相浩該次低調訪台行程，是為了請求台灣支持緊急戒嚴。

對此，總統府發言人郭雅慧表示，該報導無中生有，惡意造謠。台灣與各民主友方安全部門間之例行交流，早已行之有年，重點在聚焦區域安全議題，無關各國內部事務。

郭雅慧強調，台灣是民主國家，作為區域中負責任的一員，不會涉入、評價其他國家內部事務，該報導所稱有韓方人員「請求台灣支持緊急戒嚴」一事，是有明顯惡意動機的造謠，我國政府高度遺憾，並要求儘速更正。

郭雅慧說，台灣民主並非從天而降，台灣曾是經歷全世界戒嚴最久的國家，無數民主前輩用青春、血汗，甚至是生命，歷經一代又一代台灣人民共同努力，才能從威權走到民主，成為亞洲民主燈塔。

郭雅慧指出，民主台灣絕對不會也不能走回頭路，對威權錯誤不會重蹈覆轍，該報導以不實訊息意圖誤導輿論，我國政府對此表達強烈遺憾，並要求該媒體速為更正。