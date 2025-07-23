李珠珢合照粉絲「一臉嫌棄」！男粉身份曝　還原真相：她太調皮

▲男粉是李珠珢的資深老粉。（左圖翻攝自李珠珢IG／右圖翻攝自YT@내맘찍영）



記者施怡妏／綜合報導

南韓啦啦隊女神李珠珢近日因和韓國職棒Kiwoom Heroes選手朴洙鍾（박수종）的人生四格照瘋傳，被猜正在熱戀中，而女方日前在生日會對男粉露出嫌棄表情的片段，也被網友挖出來。不過有粉絲解釋，那名男粉絲跟李珠珢很熟，是把李珠珢拍到爆紅的攝影師，也許是因為太熟了，才開玩笑擺出嫌棄的臉。

李珠珢20日在台舉辦生日見面會，過程中與粉絲有許多互動，其中一名男粉絲上台與她合照比愛心時，她疑似對鏡頭露出嫌棄表情，畫面被拍下後在網路上瘋傳。

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▲男粉絲名為「彬哥」。（圖／翻攝自YT@내맘찍영）



留言區有粉絲解釋，合照中的男粉絲「彬哥」其實是拍攝「三振舞」影片，讓李珠珢爆紅的攝影師，李珠珢的粉色水杯跟咖啡，都是彬哥準備的，對於李珠珢突然抽手的舉動，推測是因為兩人太熟悉，覺得比愛心手勢有些奇怪，才會出現這樣的反應，而且影片還是彬哥自己上傳的，完全沒有「嫌棄」粉絲的意思。

彬哥本人也在留言區回應，「她太調皮了，她只對我做那個表情，對其他粉絲都是笑笑的」。

其他網友則表示，「看很多人不懂又再亂罵，這位就是當初拍珠珠三振舞那位攝影師，每次珠珠有班都會來台灣拍攝，跟珠珠很熟，才會這樣開玩笑」、「珠珢當下的表情，明顯是因為手勢不小心擋到臉，再加上跟彬哥太熟所以有點小尷尬，請不要過度解讀，也別惡意渲染，真的沒必要」、「果然要夠熟珠珠寶貝才會大膽的拆愛心」、「對彬哥做鬼臉，可見兩位好交情」。