日本進口車關稅15%！　底特律3大車廠不滿：糟糕的交易

▲ 通用汽車引擎組裝生產線。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國汽車政策委員會（AAPC）代表通用汽車（General Motors）、福特（Ford）及斯泰蘭蒂斯（Stellantis）等底特律3大車廠，22日對川普政府與日本達成的最新貿易協議表達憂慮，警告這項協議將使美國汽車業陷入嚴重不公平競爭。

《路透》報導，美日貿易協議將日本汽車進口關稅調降至15%，但對加拿大及墨西哥進口車卻維持25%高關稅。AAPC主席布朗特（Matt Blunt）直言，「任何對幾乎沒有美國零件的日本進口車收取較低關稅，卻對美國零件含量高的北美製造汽車課徵更高關稅的協議，對美國產業和汽車工人都是一筆糟糕的交易。」

川普此前威脅8月1日起將墨西哥關稅提高至30%，加拿大關稅調升至35%，已對美國車廠造成實質衝擊。通用汽車22日公布第二季財報顯示，川普關稅導致獲利減少11億美元，且預期第三季影響將更加嚴重；斯泰蘭蒂斯同樣受創，該公司21日表示，關稅政策已造成3億歐元（約3.52億美元）損失，迫使公司減少出貨量並削減部分產能。

除美日協議外，美國車廠此前也對5月宣布的英國貿易協議表達不滿，該協定允許英國車廠每年以10%關稅向美國出口10萬輛汽車，幾乎等同去年英國對美出口總量。儘管川普4月已放寬零件及原料的關稅衝擊，但25%的進口車輛關稅仍維持不變。