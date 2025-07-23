國泰世華支持流行音樂文化　驚喜贊助蔡依林全新專輯《Pleasure》及專輯搶聽會

▲國泰世華銀行秉持支持文化創新與藝文發展的精神，贊助多場國內外知名藝人演唱會後，近日更宣布攜手華語流行音樂天后蔡依林，贊助其全新專輯《Pleasure》及搶聽會。（圖／國泰世華提供，下同）

消費中心／綜合報導

國泰世華銀行秉持支持文化創新與藝文發展的精神，贊助多場海內外知名藝人演唱會後，近日更驚喜宣布攜手華語流行音樂天后蔡依林，贊助其即將發行的全新專輯《Pleasure》及甫於7月22日舉辦的專輯搶聽會，展現對臺灣流行音樂文化發展的支持，期盼與年輕世代建立更緊密的連結，展現品牌創新及活力。

蔡依林全新專輯《Pleasure》搶聽會於7月25日專輯正式發行前搶先舉行，當中邀請幸運粉絲、媒體及樂評一同搶聽專輯中未曝光的全新曲目。活動現場不僅完整欣賞《Pleasure》專輯的13首音樂作品，蔡依林更親臨現場，親自解密專輯的孕育過程，讓參與者深入了解蔡依林如何以音樂探索自我，以及專輯中每一首歌曲背後的情感與靈感。

▲專輯搶聽會也特別設計「JOLIN DOLLAR」，除了可於現場兌換限量小禮，也讓現場觀眾作為選票，投出搶聽會中最喜歡的單曲。

值得一提的是，7月16日正逢蔡依林出道26週年，活動現場也針對追隨Jolin多年的忠實粉絲舉行「挑戰賽」互動環節，邀請粉絲一同參與趣味問答，回顧蔡依林從《1019》到《Ugly Beauty》的音樂旅程，感受她在華語樂壇的堅持與蛻變。蔡依林也在活動最後感謝國泰世華對於本次新專輯的支持，以及投注心力於音樂產業的行動。

蔡依林自1999年出道以來，憑藉堅強的唱功與不斷突破的創作風格，成為華語樂壇最具代表性的女歌手之一，不僅擁有超過15座金曲獎榮耀，更以《玫瑰少年》、《怪美的》等作品勇敢發聲，關注性別平權與社會議題。國泰世華銀行表示，蔡依林的音樂歷程如同國泰世華CUBE「為可能竭盡所能」的品牌理念，勇於突破、關懷社會，蔡依林的努力與用心，正是國泰世華支持的價值所在。

國泰世華本次贊助蔡依林全新專輯《Pleasure》及專輯搶聽會，不僅是對藝人不斷突破自我的肯定，更是對台灣流行音樂產業的支持，未來國泰世華也將持續關注流行音樂文化及藝文活動，致力以金融專業為基礎，結合創新思維，打造與大眾生活緊密連結的金融服務體驗。

▲搶聽會特別準備限量小禮「愉悅禁果」給來參加的觀眾 ，讓大家完整體驗13首單曲之餘，更提升現場的Pleasure Wonderland的意境氛圍。