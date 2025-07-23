2025下半年吉他音樂盛宴：國際大師接力演出　指彈風暴席捲全台

記者張芳瑜／綜合報導

2025年下半年，台灣將迎來一系列國際級吉他演奏盛會，多位世界頂尖指彈大師與人氣組合輪番登台，為樂迷帶來難忘的音樂饗宴。從傳奇巨匠Tommy Emmanuel、日本指彈詩人井草聖二，到超人氣組合DEPAPEPE與押尾光太郎的夢幻聯演，每一場演出都值得期待。以下為重點整理（以日期順序排列）：

夢幻聯演：押尾光太郎 × DEPAPEPE「DEPAPEKO」台北首秀

時間：2025年8月10日（日）19:30



地點：福華國際文教會館卓越堂（台北）

日本指彈天王押尾光太郎與清新雙人組DEPAPEPE首度合體，結合精湛技巧與旋律美學，日本技術團隊打造沉浸式聲光體驗。DEPAPEPE的代表作「Star」 在Youtube上已累積91萬次播放。

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傳奇再臨：Tommy Emmanuel 台北演奏會

時間：2025年9月17日（三）19:30



地點：福華國際文教會館卓越館（台北）

兩度葛萊美提名、被譽為「地表最強木吉他手」的Tommy Emmanuel，以即興炫技與充滿活力的現場演出聞名，即使年屆70仍展現驚人能量。17歲台灣音樂家馮羿也曾表示Tommy是他合作過最令他映像深刻的音樂家，「 Tommy 已經70歲，但他依然充滿活力，並且在舞台上展現出極大的魅力。無論是音樂情感的表達，還是編曲的細膩程度，Tommy 的演出都達到了近乎完美的水準。每次觀看他的演奏影片，都能找到新的收穫。」

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細膩詩意：井草聖二台灣巡迴（台北・台南）





台北場：2025年10月18日（六）18:30，MOONDOG（微風廣場）



台南場：2025年10月19日（日）16:30，漂丿白鷺Live House

日本指彈詩人井草聖二帶來「大師講座+獨奏會」雙重體驗，深入解析音色美學，並演出原創與改編曲目。井草以紮實的基本功聞名，其演奏細節處理精準得令人驚嘆。他擅長華麗的點弦技巧與強勁節奏，舞台感染力十足。除創作外，他在YouTube頻道上發布的大量改編作品，更展現其全面音樂實力，堪稱日本新一代指彈代表人物。

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波蘭指彈鬼才：Marcin Patrzalek《藝見吉他》台灣巡演

高雄站｜2025/12/2（二）19:30 @大東文化藝術中心



台中站｜2025/12/3（三）19:30 @Legacy Taichung311



台北站｜2025/12/5（五）19:30 @Zepp New Taipei48



售票時間｜2025/8/1 中午12:00 於Opentix開賣

被譽為「指彈界莫札特」的波蘭天才吉他手 Marcin Patrzalek，年僅25歲已累積超過2億次網路觀看，IG超過340萬粉絲，並獲《滾石》、《Classic FM》等國際媒體盛讚。他以 創新打擊式指彈 聞名，擅長將古典、搖滾、電子、爵士等風格融為一體，並以一把吉他模擬整個樂團的震撼效果。他的改編作品如貝多芬《月光奏鳴曲》、齊柏林飛艇《Kashmir》等，均在全球掀起熱潮。去年首度來台演出門票秒殺，今年加碼 高雄、台中、台北 三場，並將帶來全新編曲與多把吉他的極致演奏，挑戰指彈音樂的無限可能！

2025下半年可謂吉他愛好者的黃金季節，從獨奏到合奏、從復古到流行，多元風格一次滿足。無論是資深樂迷或初學者，都能在這些大師的琴音中找到感動。