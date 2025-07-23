現勘高鐵延伸宜蘭計畫　交通部：北花90分鐘、環島6小時

▲立法院交通委員會考察宜蘭建設。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

立法院交通委員會今（23）日考察宜蘭地區交通建設，並現勘「高鐵延伸宜蘭計畫」，該案目前已進行環評和綜合規劃審議階段，交通部表示，該案為環島鐵路網的關鍵拼圖，可讓台北到花蓮由現行140分鐘縮短為90分鐘，進一步達到6小時環島願景。

立法院交通委員會今日考察宜蘭地區交通建設，並聚焦「宜蘭鐵道觀光之規劃與成果及海風號列車運營狀況」、「蘭陽鐵道五漁村-台灣最美之山海漁鐵博物館計畫辦理情形」、「台62線瑞濱段延伸至宜蘭頭城計畫辦理進度」、「台2庚延伸線建設計畫辦理進度」及「宜蘭高鐵特區範圍概況及計畫推動情形」等重大工程。

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▲立法院交通委員會考察宜蘭建設。（圖／交通部提供）

交委會也現勘「高鐵延伸宜蘭」計畫並舉辦座談，交通部表示，「高鐵延伸宜蘭計畫」鐵道局已完成評估與規劃，進入環境影響評估與綜合規劃審議流程，該計畫為環島鐵路網的關鍵拼圖，藉由高鐵貫通北環段，可打通樹林至七堵瓶頸路段，讓臺北至花蓮行車時間由現行140分鐘縮短至90分鐘內，進一步推動6小時環島願景，對於改善東部聯外瓶頸、強化交通韌性實具助益。

此外，「台62線瑞濱段延伸至宜蘭頭城」及「台2庚延伸線」等2案，公路局也說明，台62線瑞濱段延伸至宜蘭頭城案，目前可行性評估正由行政院審核中，俟奉行政院核定後，將加速辦理後續綜合規劃及環境影響評估等工作。台2庚延伸線可行性評估已奉行政院核定，目前辦理綜規及環評作業，預計114年8月底提出綜合規劃期中報告循序審查，期中報告路廊確認後，擬召開第二階段地方說明會。

▲立法院交通委員會搭乘台鐵「海風號」網美觀光列車。（圖／交通部提供）

今考察行程也在台鐵頭城車站聽取「宜蘭鐵道觀光之規劃與成果」及「海風號列車運營」簡報。台鐵公司表示，現已有鳴日家族、環島之星萌旅號等特色列車開行宜蘭地區，結合票券合作推廣，與日本山陽電鐵、伊豆箱根鐵道等，拓展觀光客源，目前全台首創甜點主題觀光列車海風號夏季行駛於南港宜蘭間，主打宜蘭海岸風光體驗。

交通部長陳世凱表示，交通部於宜蘭推動的各項建設計畫，對地方的發展有深遠的影響與幫助，施工單位不僅要掌握施工期程，更要追求品質。

陳世凱也指示台鐵公司、公路局、觀光署、鐵道局等單位，與地方政府密切合作、加強在地協調，在規劃設計階段就要有前瞻性及融入在地特色，及早提供宜蘭民眾更安全、便捷及友善交通環境。