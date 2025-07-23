台南災後16天訊號仍不穩　綠委邀3大電信共商要求一週全面復訊

▲立委林俊憲 郭國文舉辦 不讓災民成為孤島 強化台灣通訊韌性 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

丹娜絲颱風侵襲台灣西南部，對嘉南地區造成嚴重災情。儘管電力在災後第16天已全面恢復，但台南七股、佳里及嘉義布袋等地通訊仍斷斷續續、網路不穩，有線電視也未全數恢復。對此，民進黨立委林俊憲與郭國文今（23日）召開記者會，邀集國家通訊傳播委員會（NCC）、數位發展部、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信及有線電視系統業者代表，要求說明修復進度、提出補償機制，並檢討整體通訊體系韌性不足的結構問題。

本次颱風由於重創電力主幹，連帶造成架設於電桿上的通信設備無法使用，更有基地台被吹垮，災區通訊中斷，救援效率大打折扣。此外，災區住戶以年長者為主，仰賴第四台有線電視接收新聞與氣象資訊，但訊號中斷後，他們也無從得知外界災情與後續通知，陷入孤立狀態。

林俊憲指出，此次風災凸顯台灣通訊體系的脆弱。打造韌性城市，除了電力網要強化之外，通訊網路也必須同步升級。這次災後通訊癱瘓，民眾無法對外聯繫、也無法獲取正確資訊，也延誤救災，政府及相關業者應該要徹底檢討，拿出具體改善措施。

郭國文表示，自己9日找NCC、數發部與三大業者至七股會勘後，就要求業者協調低軌衛星車來支援，但各家業者都只有10台，根本無法覆蓋尚未完全復原的災區，因此要求數發部協助業者增加衛星車的數量，「不然通訊韌性要怎麼提升？」

郭國文還指出，台南還有許多地方雖然有訊號，但上網速率仍非常緩慢，NCC卻因為「行動基地台全數修復」而不再關注業者修復狀況，令人難以接受，現場與林俊憲同步要求NCC應提出全面恢復以往水準的時程表。

林俊憲呼籲，NCC與數位部應提出未來通訊韌性的改善規劃，並輔導電信業者以及有線電視業者同步升級，推動光纜地下化，真正提高台灣通訊體系的抗災能力。

除此之外，郭國文表示，地方有里長反映，災後有許多電線散落在災區，但災民無法辨別這電線是屬於台電、還是中華電信、還是遠傳或台哥大，導致難以通報相關業者，因此希望業者可以到電線倒塌的區域，主動巡視受災區域，協助辨識並清除通訊設備殘留，降低災區風險。

林俊憲與郭國文也共同要求數位發展部與NCC應督促各業者於一週內完成台南與嘉義地區災後訊號修復，並編列預算強化通訊韌性，包括於偏鄉建置高抗災基地台、協助電信業者購置移動式緊急發電機、含衛星終端設備之行動基地臺車以及協助電信業者規劃光纜地下化。另外，針對受災戶，三大電信業者也應提出方案協助，並從寬認定，以協助受災地區居民儘速恢復正常生活與通信服務。